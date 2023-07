Radu Cristescu (PSD), îl atacă pe Robert Sighiartău (PNL): În doi timpi și trei mișcări, Orbanii și Cîții tăi au mărit deficitul bugetar cu 65%

Robert Sighiartău, vicepreședinte al PNL, a anunțat că nu va vota în interiorul PNL măsurile fiscale propuse de PSD, motiv pentru Radu Cristescu să facă un inventar al decizzilor liberale care au mărit gaura la buget.

Radu Cristescu tună şi fulgeră pe Facebook după reacţiile liberalilor la măsurile de anunţate de Marcel Ciolacu pentru reducerea deficitului bugetar. ”Făra taxe și impozite noi, dle Ciolacu!” decretează azi liberalul Sighiartău. Și ne anunță că el nu votează măsurile de reducere a deficitului bugetar propuse de premier. Ce să zic, s-a umflat tărîța de afacerist în partidul bugetarilor de lux. ,,În situaţii de criză, nu se majorează impozitele” ne zice Sighiartău. Frate Robert, îți zic, poate ar trebui să salvăm economia – pe care voi, liberalii ați distrus-o -, cu metodele tale afaceristice: să dăm românilor împrumuturi cu 600% dobîndă, cum procedai tu, și apoi să-i jupuim ca să reparăm bugetul, nu-i așa?

Frate Robert, atît își mai zic: puțină pocăință n-ar strica, după ce ai aplaudat ca o focă fruntașă guvernările Bețivul & Drogatul, care au băgat țara-n gard și ne-au împrumutat pe zeci de ani, iar acum ne muncim cu toții să o scoatem la liman. În doi timpi și trei mișcări, Orbanii și Cîții tăi au mărit deficitul bugetar cu 65%, pînă la 4,6% din PIB, au dublat peste noapte datoria externă, au dat ajutoare de stat la băieți de casă, au prăduit banul public în toate modurile imaginabile. Așa să-ți ajute Dumnezeu, frate Robert, să veniți tu și ai tăi cu miracole economice. Deocamdată, ați venit doar cu falimente!…”, a scris Radu Cristescu pe Facebook, potrivit romaniatv.net.

Robert Sighiartău, vicepreședinte al PNL, a anunțat că nu va vota în interiorul PNL măsurile fiscale propuse de PSD pentru corectarea deficitului bugetar. Liberalul susține că inventarea unor taxe pe proprietate pune într-o situație imposibilă electoratul PNL.

„Măsurile fiscale de care am aflat din diferite surse pentru corectarea deficitului bugetar, vă spun din capul locului că nu voi le voi vota in interiorul PNL-ului pentru a fi adoptate. Am intrat în politică direct din mediul privat, de aceea pentru mine e greu de înteles și în orice caz de neacceptat ce propune PSD și dl Ciolacu”, susține vicepreședintele PNL, într-o postare pe Facebook.

Liberalul și-a argumentat poziția față de măsurile fiscale propuse de PSD

Liberalul și-a argumentat poziția față de măsurile fiscale propuse de PSD și susține că „e clar că cei care trebuie să suporte costurile acestor propuneri fiscale impuse de PSD sunt tot cei din mediul privat și de data aceasta” și a precizat că „în timp ce taxele și impozitele introduse pentru ei vor fi aplicate imediat, cele legate de reducerile cheltuielilor bugetare sunt confuze și foarte greu de aplicat”.

Robert Sighiartău susține că „este inadmisibil atacul la proprietate pe care dl.Ciolacu îl propune prin inventarea unor taxe pe proprietate. Acest atac pune PNL intr-o situație imposibilă față de electoratul liberal”.

„Împărțirea TVA-ului în doar două categorii mă face să cred că împărțirea propusă este o anomalie. De ex.mă duc cu familia la o pensiune la munte, ma cazez și la finalul sejurului trebuie să platesc 9%TVA la cazare și 19% TVA la mâncarea pe care o mănânc la restaurantul pensiunii. Știe dl.Ciolacu ce înseamnă Bed&Breakfast?. Nu cred că e momentul ca după ce în ultimii 3 ani de zile industria de IT a avut o contribuție considerabilă la PIB să o lovim mișelește și fără să o anunțăm din timp.(cred că e printre puținele ramuri ale economiei cu care ne putem mândri în RO”, a argumentat liberalul.

Totodată, vicepreședintele PNL susține că reducerea cheltuielilor la 200.000 de bugetari și a cheltuielilor aferente e „Benny Hill, adică o parodie”.

Premierul Marcel Ciolacu a solicitat ministerului de Finanțe un plan de măsuri pentru reducerea cheltuielilor, potrivit unor surse guvernamentale. Impactul bugetar este estimat la 8 miliarde de lei.