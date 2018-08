Radu Oprea: 170 de companii româneşti ar putea rata participarea la 15 târguri şi expoziţii internaţionale din cauza întârzierii ratificării bugetare

Participarea a 170 de companii româneşti la 15 târguri şi expoziţii internaţionale este pusă sub semnul întrebării de întârzierea nejustificată a rectificării bugetare, iar preşedintele Klaus Iohannis ar trebui să ştie că acest lucru le afectează planurile de afaceri, a declarat, joi, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Radu Ştefan Oprea, scrie Agerpres.

Acesta a participat la deschiderea International Business Forum, care are loc în perioada 30-31 august, la Palatul Parlamentului.



"Invit antreprenorii să profite de programul de promovare a exporturilor, care finanţează prezenţa la târgurile şi expoziţiile internaţionale, sub brand de ţară. Bugetul pentru acest an a crescut la 55 de milioane de lei, faţă de 25 de milioane alocate iniţial. Companiile participante şi târgurile sunt selectate de asociaţiile patronale din Consiliul de Export", a spus Oprea.



Conform statisticilor din anii anteriori, un euro cheltuit în acest program are ca efect direct exporturi între 10 şi 100 de euro pentru companiile româneşti, în funcţie de domeniul de activitate.



"Din nefericire, astăzi, 15 târguri şi expoziţii, la care şi-au anunţat participarea 170 de companii, sunt puse sub semnul întrebării, din cauza întârzierii nejustificate a rectificării bugetare. Reamintesc preşedintelui Iohannis că firmele au planuri de afaceri bazate pe prezenţa la aceste târguri, au efectuat deja cheltuieli şi, da, predictibilitatea este cerinţa principală a antreprenorilor", a arătat ministrul de resort.

El a adăugat că, în funcţie de aprobarea rectificării bugetare, în următoarele zile va fi lansat Programul de internaţionalizare a firmelor româneşti, în cadrul căruia fiecare firmă poate primi 25.000 de lei.



"Ieri (miercuri - n.r.), Guvernul a aprobat o schemă de ajutor de minimis pentru promovarea vinurilor în state terţe, cu scopul creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene relevante din Fondul European de Garantare Agricolă. Prin aplicarea acestui ajutor de minimis, intensitatea sprijinului acordat va creşte de la 50 la 80%. Ne dorim să încurajăm diversificarea pieţelor de export pentru vinurile româneşti şi creşterea cotei de piaţă", a afirmat Oprea.



Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, organizează, joi şi vineri, la Palatul Parlamentului, un eveniment-premieră în România - International business Forum, care are ca ţintă dezvoltarea capacităţii de export şi investiţii pe pieţe externe a mediului de afaceri românesc.