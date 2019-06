Radu Tudor, atac EXPLOZIV la Kelemen Hunor, după violențele din Valea Uzului: spune minciuni sfruntate

Jurnalistul Radu Tudor susține că în cazul incidentelor din Valea Uzului au fost exagerări din ambele tabere. El îi reproșează lui Kelemen Hunor, liderul UDMR, că în loc să aplaneze conflictul el încearcă să îi dea amploare.

Citește și: Liviu Dragnea e păzit 24 de ore din 24 pentru că intră în categoria deținuților vulnerabili: 'Vine unul cu un cuțit și îl bagă în el. Ce faci atunci?'

”Dupa incidentele provocate ieri de extremisti la Valea Uzului, se impun cateva precizari:

indiferent care este obiectul disputei, nici una dintre parti nu este indrituita legal sa-si faca singura dreptate. Exista autoritati si demersuri legale ce se fac in astfel de cazuri. Nu injuratura, imbranceala, dorinta de confruntarea fizica sunt caile normale si legale. De ambele parti. Din acest punct de vedere, filmarile MAI arata ca au existat exagerari de ambele parti

treaba politicienilor este sa dezamorseze conflictele potentiale, in special cand e vorba despre aspecte etnice. Atat politicienii UDMR cat si cei romani prezenti ieri la Valea Uzului au evitat dialogul, impacarea, gasirea unei solutii. Au facut tot ce au putut pentru a obtine voturi murdare din specularea tensiunilor etnice

cand ti se interzice ilegal accesul intr-un cimitir, chemi autoritatile sa intervina si sa decida ele. Nu rupi porti, nu urli la jandarmi, nu te comporti animalic. In respectul legii si al Constitutiei, te raportezi la autoritate. Nu suntem in vestul salbatic sa ne facem singuri dreptate, altfel ne indreptam direct spre anarhie. Cine se pretinde civilizat si in respectul legii, sa vada inregistrarile. Veti vedea acolo si romani si maghiari cu ochii iesiti din orbite, in afara oricarei ratiuni

in urma fimarilor facute dar si a unor afirmatii facute de un senator roman potrivit caruia “UDMR a mobilizat extremisti maghiari, aducand inclusiv cetateni din Ungaria”, politicienii uniunii vor avea multe raspunsuri de oferit. Sper ca inclusiv in fata autoritatilor, care sunt obligate sa faca o ancheta

afirmatia liderului UDMR Kelemen Hunor facuta la RFI : ” România ieri a arătat faţa adevărată, modelul european de protecţie a minorităţilor, asta este faţa adevărată a României în 2019 ” este incorecta, mincinoasa si profund manipulatorie. Hunor speculeaza politic si ameninta cu turnatoria in afara tarii, transformandu-si in vocatie o apucatura mai veche. In loc sa aplaneze conflictul, Hunor amplifica. Minoritatile au parte de un tratament profund european in Romania : se regasesc in toate formele de conducere ale administratiei locale si centrale, primesc functii bine remunerate in cadrul structurilor guvernamentale, au parte de privilegii institutionale si personale fara limita. Dupa ce a condus de 2 ori Ministerul Culturii, a participat la nenumarate guvernari cu toate partidele, Hunor minte si manipuleaza ca “asta e adevarata fata a Romaniei”. La Valea Uzului avem de-a face cu infierbantati si ambele tabere si ei reprezinta o exceptie, nu regula. Minciune te afunda, nu te ridica.

in documentele ONCE, institutie din structura MApN, cimitirul international de la Valea Uzului este pe teritoriu judetului Harghita, nu Bacau ! Iar ambele judete sunt pe teritoriul Romaniei

Politicienii care impiedica accesul intr-o astfel de locatie incalca legea. Domnii Kelemen Hunor, Tanczos Barna si Atilla Korodi, pe langa uriase beneficii personale si politice din partea statului roman, ar trebui sa inteleaga ca au si ei obligatia de respectare a legii. Ca oricare dintre noi”, scrie Radu Tudor, pe blogul personal.