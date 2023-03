Radu Tudor demontează povestea rușilor: De ce ucrainenii nu ar fi putut executa atacul de la Bryansk

Analistul Radu Tudor demontează, pe blogul său, narativul rușilor cu privire la presupusul atac al sabotorilor ucraineni de la Bryansk.

„Analiza aspectelor putin credibile ale atacului sub steag fals de la Bryansk, de pe teritoriul Rusiei :

1. Asa zisii teroristi ai Ucrainei nu au nici o picatura de noroi pe incaltaminte si pe haine, in conditiile in care se presupune ca au venit zeci de kilometri prin zone de pamant si noroi

2. Potrivit anuntului de la Kremlin, acesti presupusi sabotori au intrat 200 km in teritoriul Rusiei, au luat ostateci, au tras focuri se arma si s-au intors in Ucraina inca 200 km. Fara ca nimeni sa nu le opuna vreo rezistenta, iar frontiera ruso-ucraineana, ticsita de trupe si armament, ar fi fost traversata de 2 ori ca la plimbare

3. In timpul unei operatiuni contratimp, pe un teren presupus ostil, in timp de razboi, asa zisii sabotori s-au filmat si fotografiat, au avut timp sa faca si declaratii, au urcat aceste mesaje pe retelele de socializare. De parca au fost in vacanta la Soci, nu intr-un atentat

4. Din momentul in care Putin a dat ordin FSB acum 2 zile sa intareasca frontiera cu Ucraina, apare un incident care arata cum se plimba amenintatori ucrainenii prin frontiera si pe teritoriul rus. Un pretext prefect pentru ca FSB sa primeasca mai multi bani, mai multe arme si sa pretinda ca lupta pentru a stopa invadarea teritoriului Rusiei

5. Din Bahmut sau alte zone fierbinti de lupta, aflam vestile dupa 2-3 zile despre realitatile de pe front. Aici am avut : imagini foto si video, declaratii de presa, postari pe Twitter, reactii in timp real si valuri de condamnare ferma de la Kremlin chiar cand operatiunea era in derulare. Am fost anuntati chiar si cand asa zisii sabotori au parasit nederanjati teritoriul Rusiei”

Kremlinul a acuzat forțele ucrainene că ar fi efectuat acte de sabotaj pe teritoriul rusi și ar fi atacat civili la Bryansk. Anterior, guvernatorul regiunii Bryansk, Alexander Bogomaz, a informat despre bombardarea unei mașini de către ucrainenii. "Astăzi, din Ucraina până pe teritoriul districtului Klimovski din satul Lyubechane a pătruns un grupul de sabotaj și recunoaștere. Sabotorii au tras asupra unui vehicul în mișcare. În urma bombardamentelor, un rezident local a fost ucis, un copil de zece ani a fost rănit", a scris Bogomaz în canalul său de Telegram. Potrivit guvernatorului, copilul a fost trimis la spital, iar medicii îi acordă îngrijiri.