Radu Tudor: 'E pe faţă ! Ce imagine postează fostul ministru austriac de externe'

După eșecul Schengen, Radu Tudor este cu ochii pe oficialii austrieci. Potrivit acestuia, fostul ministru austriac de externe Karin Kneissl postează o imagine din Moscova.

Radu Tudor susține că Kneissl este „considerată un agent de influență al Rusiei”.

„La nunta ei, în 2018, a participat personal Vladimir Putin”, subliniază Radu Tudor pe blogul personal.

„Dupa 2 ani ca ministru de externe al Austriei, Karin Kneissl a fost numita de Guvernul Federatiei Ruse in boardul companiei petroliere Rosneft, de unde a a incasat sume impresionante. Presa a considerat ca aceasta ar fi o parte din rasplata din partea Moscovei pentru serviciile facute din pozitia de sef al diplomatiei austriece.

Azi, Kneissl este colaborator al postului Russia Today, detinut de statul rus, unde se face propaganda in favoarea razboiului Rusiei in Ucraina si sunt lansate minciuni grosolane si atacuri permanente la adresa NATO si UE.

Kneissl traieste azi mai mult in Rusia si elogiaza Moscova, in timp de in Ucraina au fost ucisi 150.000 oameni in razboiul ilegal, brutal si neprovocat, lansat de Putin.

Iar Austria se opune, pe mana ruseasca, aderarii Romaniei la spatiul Schengen, in ciuda unei decizii cvasi-unanime a decidentilor Uniunii Europene”, mai scrie Radu Tudor.