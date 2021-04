Raed Arafat COMBATE un fake news cu el: Azi sunt cu 12 kg mai puțin

Secretarul de stat Raed Arafat anuță că în România circulă niște poze cu el fără mască într-un magazin din Iordania. Secretarul de stat susține că pozele sunt de anul trecut, când masca nu era obligatorie, și se apără spunând că acum e mai slab cu 12 kg.

"Cu cateva ore mai devreme au aparut pe mai multe conturi postari care folosesc o poza cu mine la cumparaturi, fara masca, insinuand ca ar fi o poza recenta in contextul deplasarii mele intr-o misiune oficiala in afara Romaniei. Tin sa aduc la cunostinta celor care au vazut aceasta poza in diferite postari, ca poza nu este una recenta, fiind de mai mult decat un an, cand purtarea mastii nu era obligatorie.

Ca sa fac si o gluma, intre ziua in care a facut cineva poza respectiva si ziua de astazi, sunt cu aprox. 12 kg mai putin!

Cei care incearca din rasputeri sa ma denigreze, cu siguranta vor continua sa faca acest lucru lansand informatii false peste tot si cu oricare ocazie pe care o au. Am increderea ca marea parte a populatiei stiu acest lucru deja!", scrie Arafat pe Facebook.