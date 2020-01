Raed Arafat îl pune la punct pe Vlad Voiculescu: Fostul ministru, responsabil de controversatul caz al pacientului transferat în Bulgaria în 2016

Secretarul de stat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), tranşează disputa publică iscată pe tema transferului în Bulgaria a unui pacient ars, în 2016, în timpul mandatului lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătăţii. Arafat dezvăluie că transferul respectiv a fost cerut chiar de ministrul Voiculescu, iar DSU doar a efectuat transportul până la Sofia.

"In ultima saptamana am vazut mai multe postari care mentioneaza un caz din anul 2016, referitor la un pacient cu arsuri transportat cu avionul SMURD la Sofia. In aceste postari am vazut referiri la mine personal precum si la Departamentul pentru Situatii de Urgenta, insinuand ca decizia transferului, sau asupra locului la care a fost transferat pacientul, au dost luate la nivelul DSU sau chiar de mine personal. In ultima postare realizata de doamna fost secretar de stat la Ministerul Sanatatii in 2016, licentiata in teologie si limba engleza, Monica Althamer, aceasta mentioneaza ca transferul si transportul terestru in Sofia au fost coordonate de mine.

Ca sa clarificam situatia, DSU are un rol clar in asigurarea transportului fie cu avioanele proprii sau in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale la solicitarea Ministerului Snatatii, sau direct a spitalului unde este internat pacientul. In 2016, nu era parte din rolul DSU sa identifice paturi libere si spitale care sa accepte pacientii in afara Romaniei si nici macar in Romania, rolul identificarii locurilor de internare revenindu-le colegilor de la COSU din cadrul Ministerului Sanatatii.

In concluzie, referindu-ne la pacientul transportat la Sofia, dupa verificarile pe care le-am efectuat in ultimele zile, DSU s-a ocupat strict de transportul pacientului intre Bucuresti si Sofia cu avionul SMURD aflat in doatare, dupa ce Ministerul Santatii, in persoana domnului ministru, a gasit locul pentru pacientul respectiv si ne-a informat de decizia de a-l transfera spre Sofia. Coordonarea transferului, dupa luarea deciziei asupra destinatiei, a fost intradevar realizata de DSU, insa transportul de la avion la spital in Sofia a fost organizat pe plan local si nu de DSU", scrie Raed Arafat pe Facebook.

"Victor Ponta ma acuza ca am transferat un pacient ars in Bulgaria. Un pacient a fost intr-adevar transferat in Bulgaria pentru ca nu existau locuri in niciun centru din tara si pentru ca avion pentru a transporta pacientul in Bruxelles, asa cum se mai intamplase, nu era disponibil, conform sefului DSU. Din nou, DSU este autoritatea care a coordonat transferul. De altfel, domnule Victor Ponta, transferul este intotdeauna coordonat de DSU, ar fi trebuit sa stiti asta. Macar acum. Dupa cum ar fi trebui sa stiti si ca pacientii arsi care pleaca, pleaca nu trimisi de ministru, ci la recomandarile medicilor curanti", scrisese anterior Vlad Voiculescu pe Facebook, în replică la critici formulate de Victor Ponta.

La postarea lui Vlad Voiculescu reacţionase la momentul respectiv şi Nicolae Bănicioiu: "Transferul unui pacient este hotărât de doctorul curant și de cei care-l primesc în clinica respectivă din străinătate, nicidecum de ministru! E greu adevarul dle Voiculescu, v-a luat câțiva ani să îl puteți rosti! (...) Totuși ați putea să ne povestiți cum ați reformat Dvs sistemul în așa fel încât n-ați putut gestiona cazul unui mare ars dar vă pricepeți atât de bine la tot ce se putea face la Colectiv!?"