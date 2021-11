Raed Arafat SPULBERĂ SPERANȚELE privind ridicarea unor restricții: Unii au zis că e relaxare, nu e relaxare..

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a prezentat, vineri, propunerile adoptate în cursul zilei de Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, menţionând că acestea vor fi transpuse într-o hotărâre de guvern, care ar putea fi emisă în cursul săptămânii viitoare, scrie Agerpres.

"Unii au zis că e relaxare, nu e relaxare... Noi, de fapt, am luat nişte măsuri pe care am zis că le vom lua, cu accesul, cu certificatele verzi, cu tot cu interdicţia participării complete a oricărui spectator la activităţile sportive şi am zis că după o analiză vom vedea cum ajustăm situaţia. Dar din ce vedeţi, rămâne certificatul verde obligatoriu la acest moment şi pentru cele două categorii - vaccinaţi sau trecuţi prin boală. Singura zonă în care nu se cere certificatul este la 1 Decembrie, în zona unde este spaţiu public, unde oamenii sunt în spaţiu public şi unde se cere doar respectarea măsurilor de sănătate, inclusiv purtarea măştii. Însă, în zona oficială, în interior, din nou, se aplică certificatul verde", a arătat secretarul de stat în MAI, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la sediul sediul CNCCI.

El a precizat că CNSU a aprobat, vineri, abilitarea Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei în vederea modificării Ordinului comun, în sensul permiterii participării la cursuri cu prezenţa fizică a tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ din localităţile unde incidenţa cazurilor de COVID este mai mică de 3 la mie, indiferent de rata de vaccinare a personalului. CNSU a aprobat şi propunerea ca organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Naţionale a României să fie permisă cu participarea, în zona oficială, în municipiul Bucureşti, a cel mult 400 de persoane, iar în municipiile reşedinţă de judeţ a cel mult 200 de persoane. O altă propunere prevede ca persoanele vaccinate cu schemă completă sau trecute prin boală să poată participa la competiţiile sportive desfăşurate în spaţii închise sau deschiseTotodată, persoanele vaccinate cu schemă completă sau trecute prin boală ar urma să aibă acces la spectacole, concerte, festivaluri publice şi private sau alte evenimente culturale desfăşurate în aer liber, precum şi la cursuri, workshopuri, conferinţe.