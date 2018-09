Rafael Nadal este în continuare lider în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti, în timp ce Novak Djokovic a urcat trei locuri

Tenismanul spaniol Rafael Nadal este în continuare lider în clasamentul mondial al jucătorilor profesionişti (ATP), dat publicităţii luni, în timp ce sârbul Novak Djokovic, câştigătorul titlului la US Open a urcat trei locuri şi se află pe treapta a treia a podiumului, scrie Agerpres.

Nadal, care a abandonat în semifinale la Flushing Meadows, are peste 1.800 de punte avans faţă de următorul clasat, Roger Federer, în timp ce între elveţian şi Djokovic au rămas mai puţin de 500 de puncte.



Argentinianul Juan Martin Del Potro, finalist la New York, a coborât pe locul patru.

Românul Marius Copil a urcat o poziţie şi este acum pe locul 81. Copil va conduce echipa de Cupa Davis a României în meciul cu Polonia, din weekend, cel mai bun jucător al adversarilor fiind tânărul Hubert Hurkacz, care a urcat pe locul 95.



La dublu, Horia Tecău, care nu a reuşit să îşi apere titlul cucerit în 2017, a coborât pe locul 25. Florin Mergea, cu care va face pereche la Cluj-Napoca, a coborât până pe 689.



Polonia are doi jucători foarte valoroşi, Lukasz Kubot, numărul 5 mondial, şi Marcin Matkowski, aflat pe 72.



Clasamentul ATP la simplu

1 (1). Rafael Nadal (Spania) 8.760 puncte

2 (2). Roger Federer (Elveţia) 6.900

3 (6). Novak Djokovic (Serbia) 6.445

4 (3). Juan Martin Del Potro (Argentina) 5.980

5 (4). Alexander Zverev (Germania) 4.890

6 (7). Marin Cilic (Croaţia) 4.715

7 (8). Grigor Dimitrov (Bulgaria) 3.755

8 (9). Dominic Thiem (Austria) 3.665

9 (5). Kevin Anderson (Africa de Sud) 3.595

10 (11). John Isner (SUA) 3.470

..................................................

81 (82). Marius Copil 700

95 (109). Hubert Hurkacz (Polonia) 597

187 (188). Kamil Majchrzak 297

394 (359). Dragoş Dima 103

609 (598). Bogdan Ionuţ Apostol 46

674 (675). Adrian Ungur 36

1.793 (1.786). Wojciech Marek 1



Clasamentul ATP la dublu

1 (1). Mike Bryan (SUA) 9.395 puncte

2 (12). Jack Sock (SUA) 6.880

3 (2). Oliver Marach (Austria) 6.860

4 (3). Mate Pavic (Croaţia) 6.660

5 (13). Lukasz Kubot (Polonia) 5.790

6 (14). Marcelo Melo (Brazilia) 5.790

7 (4). John Peers (Australia) 5.765

8 (5). Henri Kontinen (Finlanda) 5.720

9 (11). Robert Farah (Columbia) 5.650

10 (10). Juan Sebastian Cabal (Columbia) 5.650

..........................................................................

20 (9). Jean-Julien Rojer (Olanda) 3.360

25 (15). Horia Tecău 2.730

72 (72). Marcin Matkowski (Polonia) 1.185

362 (415). Vasile Antonescu 156

427 (410). Patrick Grigoriu 116

631 (660). Victor Vlad Cornea 71

646 (726). Nicolae Frunză 69

654 (623). Bogdan Ionuţ Apostol 67

658 (891). Mircea-Alexandru Jecan 66

689 (539). Florin Mergea 62