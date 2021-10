Rafael Nadal vorbește despre retragere: 'Nu mi-e frică de viața fără tenis'

Tenismenul spaniol Rafael Nadal (34 de ani), cu 20 de titluri de Grand Slam în palmares, a vorbit marți despre retragerea din cariera profesionistă, pe fondul problemelor legate de accidentări.

Sezonul lui Rafael Nadal s-a încheiat imediat după ediția din acest an a Openului Franței, unde a fost învins în finală de rivalul său de-o viață Novak Djokovic. Accidentarea cronică la picior acutizându-se din nou, Nadal a fost nevoit să se retragă de la Wimbledon, de la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și de la US Open. A încercat să revină în august la Washington, dar accidentarea sa s-a agravat din nou, iar Nadal a declarat că nu va putea participa la niciun turneu de tenis tot restul anului.

"În acest moment, nu pot prezice nimic. Încerc să nu mă gândesc la vârsta mea. Dacă nu mă voi simți proaspăt atât fizic, cât și mental, mă voi retrage. Mă întreb cât timp va trece până când se va întâmpla acest lucru. Înțeleg cât de fericit este să poți juca tenis atât de mult timp. Nu pot decât să mulțumesc acestui sport", a declarat Rafael Nadal, în cadrul unei intervenții la NumberWeb.

Nadal a suferit o fractură de stres la osul scafoid de la piciorul stâng în 2004, iar problemele au revenit în 2005, când a fost diagnosticat cu o afecţiune congenitală la picior, cauzată de deformarea scafoidului.

"Sunt cu siguranță în industria sportului. Conduc o academie, ceea ce mă va ține conectat la tenis. Îmi place să ajut tinerii jucători să crească. De asemenea, voi dedica mai mult timp fundației mele, care sprijină copiii defavorizați din punct de vedere economic. Nu mi-e teamă deloc de viața fără tenis", a adăugat el.

Rafael Nadal speră să se fi recuperat mai mult de 100% pentru primul turneu de Grand Slam din 2022, Australian Open, din ianuarie, așteaptând cu nerăbdare să revină pe terenul de tenis, după o lungă pauză. El va concura pentru a deveni primul jucător care atinge recordul de 21 de titluri de Grand Slam câștigate în carieră, cu care îi va depăși pe Roger Federer și pe campionul în exercițiu de la Australian Open, Novak Djokovic, toți trei fiind la egalitate, cu 20 de titluri majore fiecare.

"Accidentarea nu este nimic nou, este aceeași accidentare pe care o am din 2005, medicii de atunci au fost foarte negativi în ceea ce privește viitorul meu în carieră, dar am avut o carieră la care nu am visat niciodată, așa că sunt încrezător că mă voi recupera din nou. Dacă piciorul meu este mai bine, sunt încrezător că tenisul și mentalitatea mea vor fi din nou acolo în curând și așa că puteți fi siguri că voi lupta în fiecare zi pentru ca acest lucru să se întâmple", a spus Nadal în videoclipul încărcat pe pagina de Twitter a circuitului ATP.