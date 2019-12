Raluca Prună, fost ministru al Justiţiei în Guvernul Cioloş, atac la Predoiu: 'Eu nu înţeleg raţionamentul acesta'

Raluca Prună, fost ministru al Justiţiei în Guvernul Cioloş, îl critică pe Cătălin Predoiu, actualul ministru al Justiţiei, după ce acesta a dezvăluit că s-a abţinut la votul pentru preşedintele CSM pentru ca votul său, unul politic, să nu încline decisiv balanţa.

"Eu nu inteleg rationamentul acesta care nu are nimic de a face cu niciun MCV. Daca ministrul are vot politic, ar trebui sa nu fie exercitat niciodata, nu selectiv. Si atunci de ce mai avem ministrul justitiei membru de drept in CSM?

Si daca asta crede in mod sincer ministrul Predoiu, de ce a declansat procedura de numire in functiile inalte din parchete? De ce nu a amanat pana factorul politic (ministrul) este scos din ecuatie? Este ceva mai putin ‘politic’ in aceste numiri? Mister.

In orice caz, influenta politicului in justitie e o chestie foarte nuantata. Eu nu cunosc niciun sistem de drept european in care magistratura singura, fara checks and balances, decide asupra a tot ce inseamna justitie. Iar CSM-ul nostru are unii dintre membrii alesi care sunt mai ‘politici’ decat orice ministru. Nu mai vorbesc de reprezentantii societatii civile. Cu pozitii si cariere cat se poate de politice", scrie Raluca Prună pe Facebook.

Ministerul Justiției consideră că ar fi „extrem de pozitiv”, ca viitorul preşedinte al CSM să fie ales în urma unei majorităţi generate de magistraţii din plenul CSM, nu determinat la limită pe baza unui vot hotărâtor al unui factor politic reprezentat în CSM de Ministrul Justiţiei.

Acest lucru ar răspunde şi criticilor/recomandărilor din cadrul Raportului MCV care constată tensiunile din cadrul CSM şi sistemul judiciar, considerându-le o vulnerabilitate la adresa funcţionalităţii sistemului.

„Ministerul Justiției îşi exprimă speranţa că până la următoarele şedinţe de Secţie de judecători şi de Plen, magistraţii din CSM să dea dovadă de dialog, înţelepciune şi moderaţie şi să genereze o majoritate largă care să aleagă un nou preşedinte al CSM; Ministerul Justiției consideră că ieşirea din blocajul CSM este o condiţie pentru a se putea aborda temele esențiale ale anului 2020, modificarea Legilor justiţiei şi ale Codurilor Penale, îmbunătăţirea Raportului de ţară”, a punctat Predoiu într-un discurs susţinut la aniversarea a 15 ani de la înfiinţarea DIICOT.