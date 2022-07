Raport: Tranzacțiile pe piața rezidențială au crescut cu 3,4% la nivel național în semestrul I

Peste 85.000 de case și apartamente au fost vândute în România în primele șase luni din acest an, în creștere cu 3,4% față de perioada similară din 2021, în timp ce numărul de locuințe vândute în București și Ilfov a crescut anual cu 16,6%, relevă un raport al compania de consultanță imobiliară SVN.

Cele mai multe tranzacții cu locuințe au fost încheiate în 2022 în București și împrejurimi, Timiș, Cluj, Brașov, Constanța și Iași, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), potrivit Agerpres.

Timișoara a devenit astfel a doua cea mai mare piață rezidențială regională din România, după regiunea București – Ilfov, depășind Cluj-Napoca atât din punct de vedere al livrărilor de locuințe și al proiectelor rezidențiale noi aflate în construcție cât și din punct de vedere al tranzacțiilor cu locuințe.

Aproape 5.300 de locuințe noi au fost finalizate anul trecut în Timișoara și în împrejurimi potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), în timp ce în primul semestru din acest an au fost vândute aproape 5.800 de case și apartamente în Timiș, procentul majoritar al tranzacțiilor fiind încheiate în oraș și localitățile limitrofe.

În Cluj – Napoca și împrejurimi au fost finalizate puțin peste 4.100 de locuințe anul trecut, datele biroului local SVN Romania | Cluj indicând o potențială nouă reducere de livrări în acest an, până la aproximativ 3.500 de locuințe noi, un nivel de peste două ori mai redus față de vârful înregistrat în 2019, de peste 7.500 de locuințe finalizate – fapt care a contribuit la plasarea Cluj – Napoca pe treapta întâi în rândul celor mai scumpe piețe rezidențiale din țară.

Din punct de vedere al tranzacțiilor, aproximativ 5.170 de vânzări au fost încheiate în Cluj în primele șase luni din 2022, Brașovul situându-se pe următoarea poziție, cu aproximativ 5.130 de tranzacții.

”Piața rezidențială a înregistrat rezultate bune în primele șase luni din acest an, cu creșteri de tranzacții, care sunt raportate la 2021, cel mai bun an din istorie. Pe de o parte, este vorba de livrările de locuințe noi iar pe de altă parte vorbim de tranzacții încheiate pe piața liberă, indiferent de anul de finalizare, cererea fiind una solvabilă, într-un context în care creșterile salariale se apropie de 13% la nivel național în ultimul an. Temerile privind evoluțiile macroeconomice și geopolitice din următoarea perioadă precum și reducerea gradului de accesibilitate a accesării unui credit ipotecar, ca urmare a creșterilor accelerate de dobânzi, reprezintă principalele dificultăți întâlnite în acest moment”, afirmă Andrei Sârbu, CEO SVN Romania.

Clasamentul celor mai mari piețe rezidențiale regionale din România, după București-Ilfov, Timișoara și Cluj - Napoca, este completat de Constanța și Brașov, ambele cu aproximativ 2.800 de livrări, Sibiu și Iașl fiind celelalte două regiuni în care se livrează anual peste 2.000 de noi apartamente și case.

Orașul reședință de județ în care s-au finalizat cele mai puține locuințe noi în 2021 a fost Reșița, cu cinci finalizări potrivit datelor INS, urmat de Miercurea Ciuc, Giurgiu, Slobozia și Alexandria, fiecare cu mai puțin de 50 de locuințe finalizate.

Datele SVN Romania arată că peste 27.000 de noi locuințe se aflau la începutul acestui an în construcție în București și împrejurimi, acesta fiind cel mai mare volum din istoria recentă. Numărul caselor și apartamentelor finalizate în București și Ilfov în primul trimestru din 2022 a crescut cu 43% față de perioada similară din 2021.

SVN Romania este consultantul și agentul a peste 20 proiecte rezidențiale amplasate în București și în țară. SVN International Corp. are peste 200 de birouri în opt țări și regiuni, în care activează peste 1.600 de consultanți imobiliari și personal administrativ.