Raportul de expertiză care răstoarnă tot ce se știa în cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian: De ce ar fi murit artistul

Raportul de expertiză care răstoarnă tot ce se știe în cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian: De ce asr fi murit artistul

Răsturnare de situație în cazul morții lui Petrică Mîțu Stoian. Moartea cântărețului de muzică populară nu a fost elucidată nici până acum, la aproape un an și jumătate de când acesta a trecut în neființă. Totuși, noul raport de expertiză medico-legală face lumină legat de anumite aspecte.

Potrivit documentului, tratamentul în camera hiperbarică nu ar fi avut legătură cu decesul artistului, după cum spun specialiștii. Moartea artistului ar fi fost din pricina unor afecțiuni la plămâni pe care medicul nu le-a putut depista, iar cântărețul nu ar fi știut despre ele.

„Au stabilit acum experții de la Timișoara că a murit din cauza lui. Adică clinica nu a greșit, i s-a făcut corect terapia în camera hiperbarică. Spun că a fost normal că nu a fost investigat înainte și am întrebat și eu, pentru că eu am făcut obiecțiuni la raportul de expertiză, am întrebat polițistul dacă doctorul a făcut obiecțiuni și mi-a spus că este secret”, a explicat avocatul Carmen Obârșanu, cea care o reprezintă pe sora regretatului artist, anunță romaniatv.net.

Ba mai mult, Carmen Obârșanu susține că ipoteza potrivit căreia boala artistului nu putea fi depistată de medic este una eronată. Drept urmare nu poate fi de acord cu ea, așa că a făcut obiecțiuni la acest raport. Abia ulterior raportul va fi depus la dosar cu tot ce s-a contestat din el și noile concluzii.

Marele artist a murit în data de 6 noiembrie 2021, la Spitalul Județean de Urgență din Reșița. El a ajuns acolo, de urgență, fiind preluat de la centrul medical unde urma să efectueze o serie de proceduri de recuperare. Este vorba despre tratamente în camera hiperbarică și alte proceduri care s-au aplicat celor care au rămas cu sechele după COVID-19.