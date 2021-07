Rareș Bogdan a DEZLĂNȚUIT CIRCUL: Marcel Boloș îl ATACĂ pe Ghinea, după scandalul pe PNRR

Fostul ministru liberal al Fondurilor Europene Marcel Boloş, al cărui nume a fost invocat în contextul unei dispute pe tema PNRR între prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan şi actualul deţinător al portofoliului proiectelor europene Cristian Ghinea, răspunde acuzaţiilor lui Ghinea potrivit cărora a făcut un PNRR care nu ar fi fost băgat în seama de CE. Boloş afirmă că este acuzat tocmai de cineva care astăzi, când sunt 14 PNRR-uri aprobate la nivel UE, toate statele pornind în aceeaşi etapă, spune că suntem într-un proces normal de consultare şi colaborare cu Comisia Europeană. ”Ceea ce este adevărat, dar nuanţa este că suntem într-un proces oficial/formal încă de consultare, în timp ce alte state au valorificat perioada de dialog informal pentru a avea astăzi planurile aprobate”, explică fostul ministru, scrie News.ro.

”Guvernul Orban a avut un draft de PNRR atunci când exista doar o propunere de regulament. Eu am construit un draft al PNRR care nu era finalizat, era doar propus spre dezbatere publică, în conformitate cu propunerea de Regulament a Comisiei Europene din Mai 2020. Când a fost prezentat, procesul legislativ european era în derulare. În luna decembrie regulamentul a fost actualizat, urmând ca în luna februarie să fie aprobat, tot atunci să fie definitivat şi template-ul după care trebuiau construite componentele din cadrul PNRR. Dacă aş fi rămas ministru al fondurilor europene, aş fi elaborat PNRR-ul urmare a procesului de dialog social, consultare publică şi conform regulamentului actualizat. Curios este doar faptul că astăzi sunt acuzat că am făcut un PNRR care nu ar fi fost băgat în seama de CE, tocmai de cineva care astăzi, când sunt 14 PNRR-URI aprobate la nivel UE, toate statele pornind în aceeaşi etapă, spune că suntem într-un proces normal de consultare şi colaborare cu Comisia Europeană. Ceea ce este adevărat, dar nuanţa este că suntem într-un proces oficial/formal încă de consultare, in timp ce alte state au valorificat perioada de dialog informal pentru a avea astăzi planurile aprobate. Adaug pentru buna informare un grafic dintr-un raport privind analiza draft-urilor de PNRR de la sfârşitul anului trecut făcut de Institutul European pentru Administraţie Publică ce colaborează îndeaproape cu serviciile Comisiei Europene”scrie Boloş pe Facebook.

El îl elogiază pe Ilie Bolojan, reconfirmat în funcţia de preşedinte al PNL Bihor, afirmând că împreună au pornit la drum în 2008 în povestea frumoasă a fondurilor europene - Capitolul „Oradea” şi îl asigură de tot sprijinul în calitate Director General al Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru priectele la nivelul judeţului Bihor.

”Legat de restul informaţiilor din spaţiul public, le mulţumesc colegilor din PNL care au crezut şi cred în principiile şi modul în care am ales să conduc Ministerul Fondurilor Europene, atunci când m-am aflat la conducerea acestuia. Restul informaţiilor nu doresc să le comentez, ca şi în cazul domnului Ilie Bolojan, rezultatele sunt cele care trebuie să vorbească pentru fiecare dintre noi. Închei prin a spune că o să fac în continuare cu aceleaşi principii şi acelaşi profesionalism şi când am format echipa de la Oradea, împreuna cu domnul Ilie Bolojan, aducând în două exerciţii financiare peste 600 de milioane de euro, cum am facut şi când am fost Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor şi am avut un Masterplan General de Transport aprobat, cum am facut şi ca Director General al ADR Nord-Vest ducând regiunea Nord-Vest pe primul loc in Romania, împreuna cu beneficiarii noştri, în termeni de absorţie ai fondurilor europene şi cum am facut şi ca ministru al fondurilor europene, când am atras în condiţii de pandemiei 4 mld. euro bani europeni, am lansat 60 de apeluri de proiecte în valoare de 8,5 mld euro care generează şi vor genera absorţie de fonduri europene, cum am avut un draft de PNRR, un acord de parteneriat şi programe operaţionale cu un front de timp suficient pentru dezbateri publice, dialog social, îmbunătăţiri în procesul de dialog cu Comisia Europeană concentrate pe principalele direcţii corecte de dezvoltare pentru România”, precizează fostul ministru.

În opinia sa, dincolo de discursurile politice, de răfuielile de moment, ce rămâne în urma fiecăruia este ceea ce contează cu adevărat.

”Rezultatele vorbesc şi vor vorbi despre fiecare om politic, demnitar, profesionist. Le promit tuturor celor care au avut, au si vor încredere în mine că voi continua cu aceleaşi principii şi aceleaşi valori povestea frumoasă a fondurilor europene, acolo unde pot să contribui la procesul dezvoltare prin buna-credinţă şi profesionalism!”, conchide Marcel Boloş.

Europarlamentarul liberal Rareş Bogdan a criticat, sâmbătă, în conferinţa de alegeri a PNL Bihor, faptul că PNL nu deţine portofoliul Fondurilor Europene, el arătând că cel mai bun titular pentru funcţia de ministru ar fi fost Marcel Boloş. „Dacă Marcel Boloş era ministrul Fondurilor Europene, sau Investiţiilor, sau cu Dumnezeu, că îi tot schimbă numele, vă asigur că eram în cele 14 state care semnau PNRR-ul şi încasam până la sfârşitul lui august banii! Aşa, îl semnăm prin septembrie”; a afirmat Bogdan.

Ministrul Proiectelor Europene Cristian Ghinea i-a răspuns lui Rareş Bogdan, spunându-i că Boloş a făcut un PNRR care nu ar fi fost luat niciodată în serios de CE, iar Ideea că PNL a făcut vreo favoare lăsând nişte ministere la USR PLUS e o fudulie profund jignitoare.

”Sunt siderat de inocenţa mimată a lui Rareş Bogdan. Marcel Boloş a făcut un PNRR care nu ar fi fost luat niciodată în serios de CE: cu 9% verde şi 4% digital (faţă de 37% şi 20% cât prevede regulamentul). În general vorbind, te poţi pretinde profesionist dacă citeşti regulamentele pe care trebuie să le aplici.

Faptul că sunt elegant cu partenerii de coaliţie şi mă abţin să comentez ce am preluat, văd că nu e nici înţeles, nici apreciat. Şi încă ceva: campania interna din PNL e una, dar ideea asta că PNL ne-a făcut vreo favoare lăsând nişte ministere la USR PLUS e o fudulie profund jignitoare. Domnule Rareş Bogdan: USR PLUS conduce ministere importante pentru că avem voturi reale în spate. Şi o facem bine. Să te tot plângi pe subiect e ca în bancul cu impotentul care spune că măcar atârnă frumos”, a afirmat Cristian Ghinea într-o postare pe Facebook.