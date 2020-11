Rareș Bogdan: Surpriza alegerilor parlamentare ar putea fi partidul AUR

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat duminică seară la Antena 3 că surpriza alegerilor parlamentare ar putea fi partidul AUR (Alianta pentru Unirea Romanilor) care in sondajele recente are peste 4% si ar putea intra in Parlament:

„Prezenta estimata este intre 35 si 38 la suta dar e posibil sa scada sub 35%. Deci ar fi o minune sa avem prezenta peste 40%. Va conta mult mobilizarea, activul de partid.

Prezenta nehotaratilor e sub 10%, nu avem mai mult de 8-9 la suta si din acestia PNL incearca sa rupa 2-3 procente.

Mai e un partid pe scena politica, poate fi surpriza alegerilor. Ne-a aparut in sondaje in ultimele doua saptamani. Partidul AUR (Alianta pentru Unirea Romanilor). Este un partid care nu ne mai apare sub 4% in niciun sondaj de opinie.

Partidul dlui Tomac si Basescu se lupta pentru a ajunge la 5-6%.

Partidul dlui Ponta spre 6-7%.

USR a avut un boost de energie dupa Piata Neamt, dar emotia generata s-a stins destul de repede si USR a coborat din nou sub 20%. Atunci erau destul de periculosi”

