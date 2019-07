Răsturnare de situație - Soțul Corneliei Catanga: Nu a orbit! Are alte probleme

Soțul Corneliei Catanga, Aurel Pădureanu, infirmă zvonurile apărute în presă conform cărora soția lui ar fi orbit definitiv, ca urmare stopului cardiac pe care l-a suferit. Pădureanu afirmă că soția lui se simte mai bine și azi este chiar într-o stare bună.

”Sunt cunoscute problemele de vedere ale soției mele, dar nu a orbit. Ea are de mult aceste probleme și odată la doi suferă o intervenție chirurgicală pentru a le ține sub control. Am văzut ce a apărut în presă, dar nu a orbit, ba din contră, se simte ceva mai bine, este într-o stare bună.”, a spus Aurel Pădureanu, la Antena 3.