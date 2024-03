Răsturnare de situație în cazul morții iubitului Arinei Sabalenka: declarația tenismenei schimbă toate ipotezele inițiale

Konstantin Koltsov, un fost jucător de hochei pe gheață, a murit luni, la vârsta de 42 de ani, în Miami, în ceea ce poliția a descris drept o "aparentă sinucidere", scrie BBC.

"Moartea lui Konstantin este o tragedie de neconceput și, deși nu mai eram împreună, inima mea este frântă", a scris Sabalenka într-o postare pe Instagram."Vă rog să respectați intimitatea mea și a familiei sale în aceste momente dificile."

Declarația Arynei Sabalenka în legătura cu faptul că nu mai forma un cuplu cu Konstantin Koltsov a întărit ipoteza unei posibile sinucideri, din dragoste, a fostului jucător de hochei profesionist.

Sabalenka va juca vineri în turul al doilea împotriva spaniolei Paula Badosa.

Badosa spune că va fi "inconfortabil" să joace împotriva campioanei de la Australian Open în aceste circumstanțe.

Aryna Sabalenka confirms that she and Konstantin Koltsov were no longer together before he passed away.



This doesn't even matter. It's still something that affects her directly and I hope she gets the privacy she desires. pic.twitter.com/r6uQzxMVW5