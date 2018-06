Răţuştele de plastic din baie pot fi extrem de periculoase! O bombă cu bacterii, care ar putea provoca boli grave, chiar mortale

Rățușca de plastic, galbenă și haioasă, cu care face baie orice copilaș pare o jucărie inofensivă – dar în realitate are bacterii, care ar putea să provoace boli grave, chiar mortale! Ele se înmulțesc în voie pe ea, arată un studiu al Swiss Federal Institut of Aquatic Science and Technology, informează exquis.ro.

Popularul companion – dar și alte jucării din plastic care pot absorbi apă – reprezintă un risc pentru

sănătate. Pentru că în ele se pot înmulți bacterii din clasa Legionella, dar și super-bacterii rezistente la

antibiotice, care pot provoca decese, remarcă doctorulzilei.ro.

Infecții la ochi, urechi și stomac

Studiul arată că aceste bacterii periculoase se înmulțesc lejer pe suprafețe din plastic umele ale jucăriilor preferate de copilași, provocându-le acestora infecții la ochi, urechi și sistem digestiv. Asta pentru că, fiind dotate cu orificii, absorb apă în interior și nu e suficient să le strângi în mână ca să se usuce, spun cercetătorii.

Ei au studiat timp de 11 săptămâni astfel de jucării, simulând în laborator condițiile din baie. Practic, au pus jucăriile în apă caldă, combinată cu săpun, transpirație și urină. Adițional, cercetătorii au colectat și jucării din băile unor oameni. Toate aceste rățuști au fost tăiate în două, iar pereții interiori analizați la microscop, notează DailyMail Online.

Concluzia studiului e una alarmantă: circa 80% din jucăriile analizate conțineau bacterii periculoase. În afară de Legionella (bacterii gram negative ce cuprinde specii care cauzează legioneloza sau boala legionarului), cercetătorii elvețieni au mai descoperit în jucării Pseudomonas aeruginosa (altă bacterie Gram-negativă, în formă de bastonaș (bacil), comună, care poate provoca boli la plante și

animale, inclusiv oameni), dar și un tip de super-bacterie care poate fi mortală pentru oamenii cu sistem imunitar deficitar, indiferent de vârstă.

Zeci de milioane de bacterii

Iar cantitatea de bacterii găsită nu e deloc mică: în 5 și 75 de milioane de celule pe centimetru pătrat

din suprafețele interioare ale jucăriilor buclucașe.

Oamenii de știință susțin că de vină pentru această proliferare e și plasticul (nu doar mediul umed), pentru că acesta eliberează compuși de carbon cu care bacteriile se hrănesc. Alți nutrienți cheie

necesari în înmulțirea bacteriile periculoase sunt furnizate chiar de urganismul uman. Este vorba de transpirație și urină. O contribuție o au și – culmea – produsele de igienă folosite în baie, gen săpun, șampon, săruri de baie și spumante, dar și creme de corp.

Ce nu te omoară, te face mai puternic!

Dr. Frederik Hammes, unul dintre autorii studiului, spune că nu este surprins de aceste descoperiri. „În mediul online se arăta demult cu degetul spre jucăriile de baie mucegăite, dar până acum nu au fost studiate îndeaproape”, a explicat el.

Cercetătorul spune că această expunere la un mediu bacterian periculos poate avea două efecte: „Poate să întărească sistemul imunitar, ceea ce ar fi o reacție pozitivă, dar poate avea ca rezultat și infecții la ochi, urechi și tract digestiv”.

Ce poți face ca să eviți un dezastru

Dr. Frederik Hammes le dă și un sfat părinților nelămuriți: fie interzic jucăriile în baie, fie – mai puțin dramatic – aleg jucării care nu se umplu cu apă, ca acest mediu umed periculos să nu se poată forma în interior.