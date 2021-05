RĂZBOI între pesediști: Radu Cristescu îl acuză pe Mircea Govor că a vândut o firmă cu probleme penale

E război în PSD! Deputatul Radu Cristescu îl acuză pe fostul președinte al Organizației Județene Satu Mare a PSD, Mircea Govor, că și-ar fi vândut o firmă, care ar fi fost vizată într-o anchetă penală, către un cetățean sudanez.

Redăm mai jos postarea deputatului Cristescu: ”Cu niște ani în urmă, primind semnale de la amicii lui din Poliție și Garda Financiară că treaba e cam groasă și că firma lui e vizată într-o anchetă legată de evaziune fiscală și datorii uriașe la bugetul de stat, individul Govor Mircea recurge la metoda clasică a celor de teapa lui, adică își vinde firma unui cetățean SUDANEZ, Ibrahim Ali Mohamed Hussein, ca să scape astfel de pușcărie! Asta cum se mai numește, Govore? Majoritatea oamenilor de afaceri din Satu Mare și-au plătit taxele la stat, ca să ai tu, Govore, de unde să-ți umfli averea! Cei care n-au avut protecția ta au falimentat, iar acum ascultă cu scârbă predicile tale de lup moralist. Dar tu, Govore, ești obișnuit cu de-astea…acuma încerci să vinzi și partidul UDMR-ului, ca să-ți fie ție bine, cu buzunarele pline, pe spinarea celor care au muncit din greu pentru acest partid”.

Contact telefonic de redacția PresaSM pentru un punct de vedere, Mircea Govor a declarat scurt și la obiect: ”Eu toată viața mea am respectat legea, iar tot ce am făcut am făcut conform legii. Drept dovadă, am și fost achitat în dosarele în care am fost anchetat”.