Război 'până la capăt', Netanyahu exclude orice armistiţiu: 'Atacăm Hamasul cu foc, un foc infernal / Au doar două opţiuni - să se predea sau să moară'

”Vom continua războiul până la capăt. El va continua până la eliminarea Hamas, până la victorie. Cei care cred că ne vom opri sunt rupţi de realitate”, declară Netanyahu într-o înregistrare video difuzată de biroul său.

”Nu vom opri luptele atât timp cât nu vom fi realizat toate obiectivele pe care ni le-am stabilit: eliminarea Hamasului, eliberarea ostaticilor noştri şi suprimatrea ameninţării din (Fâşia) Gaza”, adaugă el.

”Atacăm Hamasul cu foc, un foc infernal. Peste tot, inclusiv azi (miercuri). Le atacăm susţinătorii de aproape şi de departe. Toţi teroriştii Hamas, de la primul la ultimul, sunt oameni morţi. Ei au doar două opţiuni: să se predea sau să moară”, a ameninţat el.

Netanyahu face aceste declaraţii în timp ce liderul Hamas Ismail Haniyeh a deschis miercuri în Egipt negocieri cu privire la o oprire a luptelor, care să permită o elibrare a unora dintre ostaticii ţinuţi de mişcarea sa în Fâşia Gaza şi trimiterii unor ajutoare umanitare suplimentare în enclava asediată.

Un oficial Hamas a declarat miercuri AFP, sub protecţia anonimatului, că un ”armistiţiu total şi o retragere a armatei israeliene de ocupaţie din (Fâşia) gaza sunt (condiţii) prealabile oricăror negocieri serioase în vederea unui schimb” de ostatici israelieni cu deţinuţi palestinieni.

Benjamin Netanyahu face aceste declaraţii pe fondul unor negocieri la ONU ale unui proiect de rezoluţie a Consiliului de Securitate care să permită trimitetrea de ajutoare umanitare în Fâşia Gaza.

Acest vot a fost amânat de două ori, iar membrii Consiliului caută o formulă prin care să evite un veto al Statelor Unite, principalul aliat al Israelului.

Acest text - care cerea iniţial o ”încetare urgentă şi de durată a ostilităţilor” în Fâşia Gaza - evocă acum o ”suspendare” a luptelor.

Miercuri, Casa Albă a anunţat că negocieri în curs cu privire la o nouă pauză în ostilităţi sunt ”foarte serioase”, potrivt unui purtător de cuvânt.

”Sperăm ca ele să reuşească”, a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului Securităţii Naţionale (NSC) de la Casa Albă, John Kirby.

”Este un lucru la care lucrăm de când s-a terminat precedenta pauză”, a adăugat el.

PM Netanyahu: We are continuing the war until the end. We will eliminate each and every Hamas terrorist. They have two choices: surrender or death pic.twitter.com/tAAUKnM7gQ