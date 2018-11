REACȚIE FURIBUNDĂ: Se demisia lui Iordache: Gestul lui e la fel de obscen ca atitudinea PSD în fața Europei

Deputatul PNL Ovidiu Raețchi cere demisia lui Florin Iordache din Parlament după gestul obscene al acestuia în plenul Camerei Deputaților:

“Demisia lui Florin Iordache devine obligatorie dupa gestul obscen facut azi de la tribuna Parlamentului. Acel gest a venit, deloc intamplator, dupa un discurs in care Iordache anunta ca PSD va ignora Uniunea Europeana si nu va respecta recomandarile MCV. El a fost adresat, in fapt, tuturor cetatenilor care cred ca destinul Romaniei este sincronizarea cu Europa, nu sfidarea sa. In fond, gestul lui Iordache e la fel de obscen ca si atitudinea PSD in fata avertismentelor internationale”, a scris deputatul PNL Ovidiu Raețchi pe contul său de Facebook.

