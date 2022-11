Reacția lui Klaus Iohannis, după atacul din Polonia: Suntem în contact cu partenerii și aliații noștri. Suntem NATO

Președintele Klaus Iohannis a reacționat, marți seară, după ce două rachete rusești au căzut în Polonia, ucigâng doi oameni.

"România este în deplină solidaritate cu prietenul și aliatul nostru Polonia în urma știrilor îngrijorătoare legate de exploziile de pe teritoriul său. Suntem în contact cu partenerii și aliații noștri. Suntem NATO",

Exploziile ar fi avut loc la graniţa Poloniei cu Ucraina, după bombardamentele masive de marți ale Rusiei în Ucraina. Premierul polonez a convocat o reuniune urgentă a Comitetului pentru Securitate Naţională şi Apărare.

Potrivit Reuters, Casa Albă nu a putut confirma deocamdată informaţiile din Polonia, dar colaborează cu guvernul polonez pentru a aduna date.

Ministerul rus al Apărării a negat implicarea și a spus că informațiile sunt o „provocare” pentru escaladarea conflictului.

Romania ???????? stands in full solidarity with our friend and ally Poland ???????? following the concerning news related to the explosions on its territory. We are in contact with our partners and allies. #WeAreNATO