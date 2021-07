Reacția lui Ouzounidis după ce Universitatea Craiova a câștigat Supercupa: 'Ca să baţi pe CFR trebuie să ai şi noroc'

Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a recunoscut că a câştigat şi cu noroc Supercupa României în faţa formaţiei CFR Cluj, potrivit news.ro.

"Suntem foarte fericiţi pentru fanii noştri, este frumos să câştigi trofee. (n.r. - dacă a fost un plan să ajungă la lovituri de departajare) În repriza a doua, da. Ei au introdus trei jucători foarte buni, Păun, Costrache şi Omrani, noi aveam probelme cu jucătorii accidentaţi, sunt câţiva jucători care nu sunt în cea mai bună condiţie de joc. De exemplu Koljici a fost la primul meci aproape întreg jucat, Conte nu este încă pregătit. Şi când trebuia să fac schimbări trebuia să mă gândesc că am probleme cu câţiva jucători. Koljici este la primul meci jucat în şapte luni, nu este la nivelul la care trebuie să fie, dar sper că va fi mai bun de la meci la meci. Portarul strânge informaţii despre jucătorii care urmează să bată penaltiuri, dar în acelaşi timp am avut încredere în jucătorii mei, de aceea am făcut trei schimbări în ultimul minut. Marko (n.r. - Markovici) a fost puţin norocos, dar ca să câştigi trofee şi să baţi pe CFR trebuie să fii şi puţin norocos. Sunt bucuros că am doi dintre cei mai buni portari din România (n.r. - Pigliacelli şi Lazar), este bine pentru mine, dar şi pentru ei, competiţia trebuie să fie foarte mare între ei. Mirko este cu un pas înainte, deoarece a jucat anul trecut şi a făcut un sezon foarte bun, dar şi Lazar este un foarte bun portar, avem încredere în el. (n.r. - dacă este sub presiune să câştige campionatul, după cupa şi supercupa) Lăsaţi-mă o zi să mă bucur de acest trofeu! E primul trofeu al Supercupei României din istoria echipei. Le-am spus jucătorilor mei că joacă fotbal din două motive. Primul este pentru bani şi al doilea pentru a câştiga trofee. Banii, poţi să îi ai în acest moment, dar mâine poţi să nu-i mai ai. Însă cu trofee îţi scrii numele în istorie şi acum sunt în istoria echipei. Au câştigat două trofee la rând, prima supercupă. După ani mulţi se va vorbi de aceşti băieţi şi sunt foarte mândru de ei. (n.r. - dacă îşi mai doreşte jucători) Pentru asta întrebaţi-l pe patron", a declarat Ouzounidis, la microfonul televiziunilor care au transmis Supercupa României.

CS Universitatea Craiova, câştigătoarea Cupei României, a câştigat în premieră Supercupa României, după ce a învins, sâmbătă, pe Arena Naţională, cu scorul de 4-2, după loviturile de departajare pe CFR Cluj, campioana Ligii I. La finalul celor 90 de minute, când scorul a fost 0-0, nu s-au mai disputat prelungiri, trecându-se direct la loviturile de departajare.

La loviturile de departajare au marcat: J. Rodriguez, Costache / Gustavo, Găman, Cicâldău, Markovici;

Au ratat: Păun, Omrani (a apărat Pigliacelli de fiecare dată).