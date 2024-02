Record de capitalizare bursieră pentru companiile listate pe Piața Principală și Piața AeRO în ianuarie

Capitalizarea bursieră a companiilor listate pe Piaţa Principală şi Piaţa AeRO ale Bursei de Valori Bucureşti a atins maximumul de 321 miliarde de lei (64,5 miliarde de euro), iar indicele principal BET a atins un nou maxim istoric.

"Piaţa de capital din România a început anul 2024 cu noi recorduri în ceea ce priveşte capitalizarea companiilor listate şi nivelul indicelui principal BET şi a continuat astfel dinamica pozitivă din anul precedent, caracterizat de performanţe record pe multiple paliere. Astfel, pe parcursul lunii ianuarie, capitalizarea emitenţilor de pe Piaţa Principală şi AeRO ale Bursei de Valori Bucureşti a atins maximumul de 321 miliarde de lei (64,5 miliarde de euro), reflectând încrederea investitorilor în perspectivele de creştere a economiei româneşti şi a companiilor listate. Pe 15 ianuarie 2023, indicele reprezentativ BET, care reflectă evoluţia celor mai tranzacţionate 20 de acţiuni, a atins maximumul istoric de 15.803 de puncte, ceea ce la acel moment corespundea unei creşteri de 2,8% de la începutul anului", se arată într-un comunicat al BVB, potrivit Agerpres.

Indicele a încheiat luna ianuarie cu 0,9% peste nivelul din decembrie 2023, la 15.512 puncte, ianuarie fiind a treia luna consecutivă pe plus, după ce în decembrie a urcat cu 4,5% şi în noiembrie cu 3,5%.Potrivit BVB, toţi indicii bursieri, cu excepţia BET-FI, au închis pe plus prima luna din 2024, cu aprecieri chiar de aproape 6% în cazul indicelui BET-AeRO.Rundele de finanţare prin obligaţiuni prin intermediul pieţei de capital din România au continuat şi în prima lună din 2024, după ce anul trecut a fost înregistrată o valoare record de 3,5 miliarde de euro, prin 32 de listări de astfel de instrumente. Astfel, pe 18 ianuarie, obligaţiuni în valoare de 76 milioane de euro emise de Consiliul Judeţean Cluj au început tranzacţionarea, în urma unui plasament privat încheiat în decembrie. Judeţul Cluj s-a alăturat astfel altor 4 judeţe şi 15 oraşe din România care au în prezent listate obligaţiuni la Bursa de Valori Bucureşti.Numărul investitorilor de pe piaţa de capital din România a continuat să crească şi a ajuns, la finalul lui 2023, la 179.000, un nou maxim istoric, potrivit datelor Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI). Numărul de investitori s-a majorat cu 46.000, respectiv 34% faţă de 2022, cea mai mare creştere fiind în T2 (18.000), când a fost şi perioada de discount în IPO Hidroelectrica.Peste 37.000 de investitori (21% din total) au în portofolii doar titluri de stat Fidelis. O contribuţie importantă la această dinamică o au titlurile de stat Fidelis, care sunt indicate pentru persoanele care doresc să facă primul pas pe piaţa de capital.Valoarea totală a tranzacţiilor realizate cu toate instrumentele, pe Piaţa Principală şi pe AeRO, s-a ridicat la 1,7 miliarde de lei în ianuarie 2024, în urcare cu 152% faţă de aceeaşi lună din 2023. Această valoare, raportată la cele 19 şedinţe de tranzacţionare din prima lună a anului, înseamnă o lichiditate medie zilnică de 87 milioane de lei, printre cele mai ridicate valori înregistrate în lunile ianuarie ale ultimilor ani."Piaţa de capital a continuat în ianuarie 2024 evoluţia pozitivă din anul 2023, ceea ce evidenţiază interesul investitorilor pentru oportunităţile oferite de economie, mediul antreprenorial şi companiile listate. Activitatea în rundele de finanţare prin intermediul Bursei de Valori Bucureşti continuă şi am avut deja prima listare din acest an, o emisiune de obligaţiuni municipale în valoare de 76 milioane de euro, a Consiliului Judeţean Cluj, iar semnalele pe care le primim sunt că listările vor continua", a declarat Radu Hanga, preşedintele BVB.