Record de vizualizări și aprecieri pentru Piedone: mesaj plin de curaj după un an de temniță

Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5, fost primar al Sectorului 4, a transmis un mesaj curajos din spatele gratiilor, la un an de la încarcerarea sa. În tot acest timp, Piedone, condamnat în dosarul Colectiv, și-a strigat nevinovăția.

Acum, Piedone își exprimă speranța că nedreptatea care i s-a făcut va fi îndreptată și vorbește despre lupta pe care cu demnitate și onoare o poartă în fiecare zi, din care iese de fiecare dată mai puternic.

„Astăzi este un an, fraților!

Trăiesc un an de chin și de visuri frânte...

Un an întreg înlăturat de lângă familie, de lângă rude și prieteni...

Un an distrus de gânduri negre și de vise urâte...

Un an fără zâmbete, fără bucurii...

Astăzi e fix un an de când mi-au prins mâinile în cătușe și m-au încarcerat. Știti cu toții motivul...

Astăzi încerc să fiu însă... mai puternic ca ieri! Încerc să nu plâng, să nu mă pansez cu amintirile libertății...

De astăzi... am speranța că voi ieși curând!

De astăzi... vreau să număr invers!

Că Dumnezeu îmi știe povara! Și poate că pe 17 acum, sau poate luna viitoare, sau poate curând, foarte curând... voi fi iar liber!

Că sunt NEVINOVAT!

Și consider că un an trăit încarcerat NEVINOVAT, un an de pedeapasă fără vină... este destul!

Toți cei care mă știti, toți cei care îmi știți sentința... știti că trăiesc o mare nedreptate! Și... este timpul să fiu lăsat să merg la ai mei, acasă!

Cu speranță,

Piedone NEVINOVAT, de un an încarcerat!”, scrie fostul edil pe Facebook.

Postarea a stârnit un adevărat val de simpatie pentru cel mai iubit primar din București și pentru politicianul cu cel mai mare impact pe rețelele sociale.

Mesajul său a strâns în mai puțin de o oră câteva mii de aprecieri, sute de mesaje și distribuiri. Marea majoritate a internauților îi urează sănătate și putere lui Piedone, iar mulți dintre ei și-au exprimat speranța că, și de această dată dreptatea va triumfa, iar Piedone va reveni într-o zi la conducerea Primăriei Sectorului 5.

„Sa va ajute Dumnezeu sa ieșiți cât mai repede de acolo și Dumnezeu sa-i pedepsească pe cei ce au făcut această nedreptate”, îi scrie Marius fostului primar Cristian Popescu Piedone.

Un alt bucureștean îl numește „primarul sufletelor noastre” și își exprimă convingerea că Piedone va reveni mai puternic ca niciodată.

„Astăzi este o zi tristă. Se împlinește 1 an de când primarul nostru a fost azvârlit într-un loc în care nu avea ce căuta! Un an de când un OM NEVINOVAT a fost găsit țap ispășitor pentru greșelile altora și nepăsarea sistemului. Primarul sufletelor noastre suferă în tăcere de un an de zile. Dar noi, oamenii care îl iubim și îl apreciem, nu am uitat de el. Zilnic ne gândim cu drag la el și așteptăm nerăbdători ziua în care i se va face dreptate. Iar aceasta zi e pe drum, această zi trebuie să vină odată și odată! Nu mor caii când vor câinii, iar Cristian Popescu-Piedone este un om rezistent și optimist. Chinul acesta la care a fost supus în ultimul an nu l-a intimidat și nu l-a slăbit! Dimpotrivă, va ieși un om mai puternic și mai hotărât ca niciodată! Iar nedreptatea care i s-a făcut ne arată tuturor că trebuia găsit un "acar păun"! Miile de mesaje pe care le-am primit în acest an greu ne arată cât de mult este iubit acest om. Fără nicio exagerare, Cristian Popesc-Piedone este unul dintre cei mai iubiți români! Și asta nu pentru că zicem noi, ci pentru că acest om a dovedit că ține cu cetățeanul! Iar acest lucru se simte, locuitorii sectoarelor 4 și 5 au simțit că Piedone este de partea lor! De-asta acest om este iubit sincer de marea majoritate a cetățenilor din sectoarele menționate. Ne uităm în viitor cu speranță și așteptăm cu nerăbdare ziua și ora la care primarul sufletelor noastre va fi pus în libertate! Suntem optimiști și știm că nicio nedreptate nu ține la infinit. Capul sus, vor veni și zile mai bune! După fiecare noapte vine o zi, după ploaie vine soare! Calvarul se va termina, iar Piedone va fi lângă noi! Nu ne pierdem speranța și privim cu încredere înainte!”.