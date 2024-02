Recuperarea timpurie după accidentele vascular cerebrale este esențială, mai ales în cazul tinerilor

Accidentele vascular cerebrale (AVC) se situează, în România, pe primul loc în clasamentul afecțiunilor care determină invaliditatea pacienților. În ultimii ani, a scăzut și vârsta medie a persoanelor care suferă AVC, această afecțiune nemafiind caracteristică vârstnicilor.

Studiile arată că 10 – 15% dintre cei care suferă AVC au vârste între 18 și 50 de ani, mulți fiind chiar foarte tineri. Specialiștii explică AVC la tineri prin excesul de stres, fumat, alimentație dezechilibrată, lipsă de somn, sedentarism, obezitate, ateroscleroză etc.

În fiecare oră, mor 4 pacienți din cauza AVC, conform statisticilor din țara noastră. Cei care supraviețuiesc, nu se pot descurca singuri, au nevoie de însoțitor, unii nu mai pot vorbi, nu mai pot înghiți, nu-și mai pot folosi membrele etc. Aceștia au nevoie de recuperare medicală pentru a-și putea restabili independența, iar începerea terapiei cât mai timpuriu posibil dă șanse mari pacienților.

Din nefericire, spitalele de neurologie care efectuează intervenții chirurgicale sau care acționează imediat pentru reducerea sechelelor după AVC, nu dispun și de echipamente de recuperare medicală timpurie, astfel încât timpul de la producerea unui accident vascular cerebral până la debutul recuperării unui pacient să fie cât mai scurt posibil.

Spitalul de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava” din Pantelimon, Ilfov, are o secție cu 18 paturi de monitorizare a funcțiilor vitale, tip ATI, în care pacienții pot fi internați la 48 – 72 de ore după orice tip de intervenții chirurgicale. Spitalul este dotat cu echipamente inovative, de ultimă generație, cu ajutorul cărora recuperarea medicală începe imediat, fără ca pacientul să fie supus vreunui efort fizic.

Un astfel de echipament medical de ultimă generație, care în Occident este des întâlnit în secțiile de terapie intensivă și pentru recuperarea medicală timpurie a pacienților, este Thera Trainer BEMO. Aparatul se montează la patul pacientului și este folosit în aproape orice poziție, indiferent de starea bolnavului.

”Folosim echipamentul Thera Trainer BEMO în recuperarea pacienților care se internează la noi imediat după operații, astfel începând recuperarea medicală timpurie, care este crucială în multiple afecțiuni, mai ales după AVC. Cu cât recuperarea începe mai devreme, cu atât pacientul își poate recăpăta mai repede mobilitatea după interventii chirurgicale.

Thera Trainer este un echipament inovativ, pe care multe spitale sau clinici și-l doresc și pe care noi am reușit să-l aducem în Spitalul ”Sfântul Sava”. Poate fi folosit atât pentru membrele superioare, cât și pentru cele inferioare.

Kinetoterapeuții noștri îl numesc ”aparatul perfect” pentru inițierea recuperării timpurii, întrucât folosirea lui ajută la reducerea complicațiilor datorate internării în secția de terapie intensivă, activează metabolismul, stabilizează funcțiile pulmonare, ajută la întreținerea mobilității și forței membrelor, toate acestea fără a implica un efort fizic din partea pacientului”, spune Alina Ion, managerul Spitalului de Recuperare Medicală și Îngrijiri Paliative ”Sfântul Sava”.

Spitalul ”Sfântul Sava”, din Pantelimon, Ilfov, este un centru medical de excelență în recuperarea medicală, multidisciplinar, cu o echipă formată din 180 de medici, asistenți medicali, specialiști în kinetoterapie și fizioterapie, infirmieri și personal nemedical.

Spitalul ”Sfântul Sava” are o capacitate de 118 paturi, ambulanțe de transport pacienți și tip C, cu echipamente și personal specializat în intervenții de urgență și resuscitare. Deține una dintre cele mai mari capacități de fizioterapie din România. Fiind un spital ridicat de la zero, condițiile de internare sunt la standarde europene ridicate. Numărul mare de specialiști raportat la numărul maxim de pacienți, explică atenția deosebită pe care o primește fiecare persoană internată.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/

https://spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/