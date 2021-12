Regizorul de film James Cameron dezvăluie ce l-a inspirat în cariera sa

Regizorul de film James Cameron este creatorul unora dintre cele mai frapante imagini de pe marele ecran, de la scufundarea pachebotului din "Titanic" până la scena în care actriţa Sigourney Weaver se luptă cu o creatură extraterestră în "Aliens". Ideile şi personajele sale originale au fost inspirate de începuturile ca tânăr artist în Canada, aşa cum dezvăluie cartea "Tech Noir: The Art of James Cameron", care reflectă modul în care ideile lui timpurii au evoluat în filme, relatează Reuters vineri.

Cercetătorii au colectat schiţele şi picturile lui Cameron din tinereţe şi le-a compilat în capitole tematice. Când Cameron a citit prima dată cartea, a fost uimit. "Cred că acele fire tematice puternice au constituit surpriza sau revelaţia pentru mine, pentru că întotdeauna mi s-a părut că totul este împrăştiat", a spus regizorul.

Cameron a început să deseneze în copilărie, iar în tinereţe s-a concentrat pe scene bazate pe poveştile şi benzile desenate SF preferate, relatează Agerpres.ro.

Una dintre primele sale incursiuni în lumea cinematografiei a fost crearea lumii fantastice din "Xenogenesis", un film care nu a văzut niciodată lumina zilei, însă o variantă-pilot poate fi văzută pe YouTube.

Cartea prezintă pagini de artă conceptuală din filmul care nu a fost produs, o mare parte dintre imagini prefigurând scene din "The Terminator", "Aliens" şi "Avatar".

"La fiecare idee pe care am avut-o vreodată pentru o plantă, un animal, o planetă ori o tehnologie sau un robot sau orice altceva pur şi simplu m-am oprit din viaţa mea timp de un an şi jumătate şi am desenat totul. Acestea sunt într-adevăr toate lucrurile cu care mă jucam", a spus Cameron.

"The Terminator" s-a bazat pe un vis în care regizorul a văzut un om robotizat care iese din flăcări, o secvenţă din "Aliens" s-a bazat pe un coşmar, iar umanoizii albaştri Na'vi din "Avatar" îşi au originea într-un vis povestit de mama lui.

Cameron şi-a transformat desenele fantastice în realitate, creând extratereştri corecţi din punct de vedere anatomic, maşini complet operaţionale şi nave spaţiale aerodinamice.

"Îţi dă senzaţia că ceea ce se întâmplă este foarte real şi foarte aproape. Îţi poţi proiecta mintea pe ecran şi în poveste pentru că... ceea ce se întâmplă pare că ar putea fi real", a spus el.

Cartea "Tech Noir: The Art of James Cameron" este publicată de Insight Editions şi este disponibilă.