Regizorul și scriitorul James Toback, acuzat de comportament sexual inadecvat. Nu mai puțin de 38 de femei susțin acest lucru

Aproape 40 de femei au intentat un proces la New York împotriva scriitorului şi regizorului James Toback, acuzându-l de abuz sexual, transmite The Associated Press, citat de news.ro.

Acţiunea, depusă la Curtea Supremă a statului Manhattan, vine după ce luna trecută statul New York a instituit un termen de un an pentru ca oamenii să poată intenta procese pentru acuzaţii de agresiune sexuală, chiar dacă acestea au avut loc cu zeci de ani în urmă, renunţând la prescrierea faptelor.

Acuzaţiile potrivit cărora Toback ar fi comis abuzuri sexuale cu ani în urmă au ieşit la iveală la sfârşitul anului 2017, fiind raportate pentru prima dată de Los Angeles Times, în timp ce mişcarea MeToo câştiga atenţie.

În 2018, procurorii din Los Angeles au declarat că termenele de prescripţie au expirat în cinci cazuri pe care le-au analizat şi au refuzat să formuleze acuzaţii penale împotriva lui Toback.

Nu au fost disponibile informaţii despre avocaţi sau reprezentanţi ai lui Toback, iar acesta a negat acuzaţiile aduse împotriva sa.

Cincisprezece dintre femei sunt menţionate ca reclamante în procesul din New York, în timp ce alte 23 sunt enumerate ca Jane Does. Pe lângă Toback, Clubul Harvard din New York este, de asemenea, menţionat ca pârât, unele dintre femei spunând că au fost abuzate acolo.

Scenaristul şi regizorul James Toback, născut în noiembrie 1944, a fost nominalizat la premiile Oscar pentru „Bugsy” (1991), în care au jucat Warren Beatty şi Annette Bening. El a mai regizat filme precum „Black and White” şi „The Pick-Up Artist”.

Cariera sa la Hollywood se întinde pe mai bine de 40 de ani.