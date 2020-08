Regretul Anei Ciceală (USR), după ce a fost îndepărtată din cursa electorală: 'Sunt convinsă că aş fi câştigat Primăria Sectorului 3'

Consilierul USR în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Ana Ciceală, a declarat că regretă că nu a avut ocazia să intre într-o competiţie pentru Primăria Sectorului 3 cu Robert Negoiţă şi cu Aurelian Bădulescu, pe care i-ar fi "pus la punct", dar îşi va continua drumul în USR.

"A fost o săptămână complicată pentru mine, am fost atacată din interiorul partidului şi, din nefericire, am aflat ştiri din presă despre candidatura mea.(...) Din punctul meu de vedere, acuzaţiile care mi s-au adus, inclusiv în spaţiul public, sunt false. Pentru mine, în momentul acesta este un episod încheiat. Consider că nu am greşit şi, deşi ştiu că nu o să primesc scuze niciodată, o să explic în continuare, în interiorul partidului, ce s-a făcut greşit. Din fericire, negocierile USR PLUS cu PNL s-au încheiat cu un rezultat pozitiv şi avem un front comun anti PSD la sectoare, dar şi la Capitală. Am fost şi rămân susţinătoarea unui astfel de front comun, obiectivul pentru care noi am intrat în politică este acela de a îndepărta administraţia PSD coruptă şi incompetentă şi rezultatul pozitiv al acestor negocieri, al acestei formule care s-a găsit ieri, aduce un pas extrem de important înainte pentru a realiza acest obiectiv. Personal, regret că nu am avut ocazia să intru într-o competiţie cu Robert Negoiţă şi cu Aurelian Bădulescu. I-aş fi pus la punct pe amândoi, aşa cum am pus-o la punct pe Gabriela Firea. Sunt convinsă că aş fi câştigat Primăria Sectorului 3", a spus duminică seara Ciceală, care a fost propusă candidat al USR PLUS la Primăria Sectorului 3 înainte ca negocierile cu PNL să se încheie.

Ea a menţionat că, dacă îndepărtarea sa din campania pentru alegerile locale va duce la îndepărtarea tuturor primarilor PSD de sector, "sacrificiul a meritat", dar dacă acest lucru nu se va întâmpla, este convinsă că se vor analiza în interior "aceste greşeli de negociere şi cine a greşit va plăti politic".



"În ce mă priveşte, voi continua să duc lupta pe care am început-o în Bucureşti, la Sectorul 3, dar şi la Consiliul General. Voi expune în continuare ilegalităţile comise de Robert Negoiţă, voi arăta în continuare de ce companiile înfiinţate de Gabriela Firea sunt nişte paravane pentru hoţii şi pentru sinecuri, voi propune soluţii pentru Bucureşti şi pentru Sectorul 3.(...) Trebuie să mărturisesc că foarte mulţi oameni mi-au scris şi mi-au spus că ar trebui să candidez independent pentru Primăria Sectorului 3. Vreau să le spun că drumul meu este în USR. Schimbarea nu este un sprint, este un maraton, iar în USR PLUS, alături de colegii mei, voi lupta ca aceasta să se producă în Bucureşti, în Sectorul 3, pe toate căile pe care le avem la dispoziţie, iar eu sunt la începutul acestei curse. Lupta mea nu începe şi nu se termină cu această candidatură. În perioada următoare voi face campanie împreună cu echipa de la Sectorul 3 pentru a convinge locuitorii din acest sector să ne voteze", a mai afirmat Ana Ciceală.



Liderii PNL, USR şi PLUS au anunţat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă în Piaţa Universităţii, că vor susţine candidaţi comuni la alegerilor locale la primăriile de sector ale Capitalei şi la primăria generală, premierul Ludovic Orban afirmând că "dreapta modernă pro europeană s-a unit într-un proiect comun pentru Bucureşti".



Conducerea PNL a validat, sâmbătă, colaborarea cu USR PLUS şi candidaţii pentru Primăriile sectoarelor Capitalei şi a decis susţinerea lui Nicuşor Dan la Primăria generală.



Astfel, USR PLUS va avea candidaţi la sectoarele 1, 2 si 4, iar PNL - 3, 5 si 6. La Sectorul 1 va candida Clotilde Armand (USR), Sectorul 2 - Radu Mihai (USR), Sectorul 3 - Adrian Moraru (PNL), Sectorul 4 - Simona Spătaru (PLUS), Sectorul 5 - Cristian Băcanu (PNL) şi Sectorul 6 - Ciprian Ciucu (PNL).