Remaniere: Dăncilă anunță că și miniștri ALDE 'trebuie să plece' / VIDEO

Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri, la Suceava, ca sunt in ambele partide de la guvernare „ministri care trebuie sa plece” si ca PSD isi doreste sa continue guvernarea cu ALDE. Remanierea va avea loc în septembrie.

„Noi nu ne dorim sa iasa ALDE de la guvernare, nu ne-am dorit niciodata, dar alegerea este a lor. (Ne dorim sa ramanem alaturi de ALDE) pentru ca romania are nevoie de stabilitate si atat PSD cat si ALDE trebuie sa realizeze asta. Am venit impreuna cu programul de guvernare si avem aceasta datorie fata de romani sa ne tinem de cuvant si sa facem ce-am promis” a zis premierul.

„Nu facem evaluarea ministrilor in functie de partid. Nu am terminat evaluarea. Nu cred ca daca vin in spatiul public si il spun asta va fi benefic pentru continuarea acestei coalitii. Eu cred ca trebuie sa lamurim lucrurile in coaltiie. Avem in ambele partide ministri care trebuie sa plece si care trebuie sa ramana”, a spus Dancila.

Ea nu a vrut sa zica ce ministri sunt vizati de remaniere si a spus ca mai intai va discuta subiectul in coalitie si in CEX PSD.