Retrospectiva operei integrale a lui Nae Caranfil, între 28 şi 31 ianuarie la UNATC

O retrospectivă cuprinzând toate cele şapte filme de lungmetraj ale cineastului Nae Caranfil va fi organizată, între 28 şi 31 ianuarie, la Sala Cinema din UNATC, în cadrul proiectului „Arhiva activă” derulat de Centrul de Pedagogie şi Studiul Imaginii „Sorin Botoşeneanu”, potrivit news.ro.

Publicul din Bucureşti va putea vedea şi revedea filme emblematice din cariera acestuia, de la debutul său în lungmetraj, „E pericoloso sporgersi” (1993), la marele succes de public „Filantropica” (2002), la rareori difuzatul film internaţional „Dolce far niente” (1998) şi până la „Restul e tăcere” (2007), un omagiu adus începuturilor cinematografiei din România, şi la producţia americană „Closer to the Moon” (2014), având în distribuţie o serie de vedete internaţionale precum Vera Farmiga sau Mark Strong.

Retrospectiva acompaniază evenimentul prin care UNATC îi va conferi lui Nae Caranfil titlul de Doctor Honoris Causa, într-o ceremonie desfăşurată marţi, 30 ianuarie, de la ora 15.00, în sala „Ileana Berlogea” din UNATC, în cadrul „Zilei UNATC”.

Toate cele patru seri de proiecţii se vor finaliza cu discuţii organizate în jurul filmelor lui Nae Caranfil şi vor încerca să construiască un discurs contemporan în jurul operei cineastului. Duminică, 28 ianuarie, ulterior proiecţiei filmului „Filantropica”, Andrei Rus şi Gabriela Filippi vor modera o discuţie cu şase dintre cei mai activi artişti care au realizat comedii populare în ultimii ani, sperând să traseze împreună un posibil portret al unei generaţii noi de cineaşti preocupaţi de comedie şi să depisteze eventuale puncte comune şi diferenţe dintre viziunile lor şi perspectivele prezente în foarte influentul film realizat de Nae Caranfil în urmă cu două decenii. Vor participa la această discuţie actorul şi scenaristul Adrian Nicolae („Teambuilding”, „Taximetrişti”, „Klaus & Barroso”), actriţa Anca Munteanu („Teambuilding”, „Tati Part Time”), regizorul-scenarist Bogdan Theodor Olteanu („Taximetrişti”, „Klaus & Barroso”), regizoarea şi scenarista Iulia Rugină („Love Building”, „Alt Love Building”), regizoarea Letiţia Roşculeţ („Tati Part Time”) şi regizorul-scenarist Paul Negoescu („Două lozuri”, „Oameni de treabă”, „Încă două lozuri”). Discuţia e organizată de revista DERIVE realizată în UNATC.

Luni, 29 ianuarie, după proiecţia filmului „Dolce far niente”, o parte dintre profesorii care coordonează şi predau în cadrul Masteratului de Filmologie al Facultăţii de Film din UNATC propun o discuţie dintr-o perspectivă critică asupra întregii opere a lui Nae Caranfil. Vor participa la dialog Andrei Gorzo, Gabriela Filippi, Cezar Gheorghe şi Andrei Rus. Două seri mai târziu, în 31 ianuarie, va fi rândul tinerei generaţii de critici de la revista Film Menu să chestioneze, pornind de la „Asfalt Tango” (1996), actualitatea operei cineastului. Participă din partea redacţiei Ana Dumitraşcu, Alessia Borangic şi Elena-Teodora Ion.

Nu în ultimul rând, retrospectiva prilejuieşte şi o întâlnire cu Nae Caranfil însuşi, marţi, 30 ianuarie, ulterior proiecţiei cu „Restul e tăcere”. Vor participa alături de acesta actorii Marius Florea Vizante şi Ovidiu Niculescu, interpreţii rolurilor principale ale filmului, iar dialogul va fi moderat de Doru Niţescu.

Alte două întâlniri cu Nae Caranfil vor fi organizate în jurul evenimentului de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa: luni, 29 ianuarie, de la ora 14.00, în Sala Multifuncţională CINETIc (str. Tudor Arghezi 3B), Andrei Gorzo şi Iulia Voicu vor modera un Masterclass al cineastului, iar joi, 1 februarie, de la ora 18.00, Nae Caranfil se va întâlni cu studenţii şi cu admiratorii săi la o discuţie mai intimă desfăşurată în sala de la etajul doi a Centrului „Sorin Botoşeneanu” din UNATC.

De asemenea, Nae Caranfil va fi unul dintre invitaţii unei noi proiecţii cu filme din arhiva UNATC realizate de foşti studenţi ai universităţii în ultimul deceniu de comunism (1979-1989), organizată marţi, 30 ianuarie, de la ora 19.30, în Sala Cinema din UNATC. Alături de alte patru scurtmetraje ale perioadei, va fi prezentat filmul realizat de cineast în anul al treilea de studii, „Frumos e în septembrie la Veneţia” (1983). Alături de Nae Caranfil, vor fi prezenţi la discuţia ulterioară proiecţiei actorii Cecilia Bârbora, Claudiu Istodor şi Gheorghe Visu, distribuiţi în alte filme ale programului.

Intrarea la toate aceste evenimente este liberă, în limita locurilor disponibile.