Reuniunea informală a Consiliului de Securitate al ONU - Bogdan Aurescu a evocat aportul trupelor române la victoria împotriva nazismului

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat vineri la reuniunea informală de nivel înalt a Consiliului de Securitate al ONU, cu tema "75 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial pe continentul european - lecţii desprinse pentru prevenirea unor viitoare atrocităţi. Responsabilitatea Consiliului de Securitate", desfăşurată în sistem videoconferinţă, ocazie cu care a evocat participarea României la cel de-Al Doilea Război Mondial şi aportul trupelor române la victoria împotriva nazismului potrivit Agerpres.

Participarea ministrului român de Externe a avut loc la invitaţia domnului Urmas Reinsalu, ministrul Afacerilor Externe al Estoniei, ţară ce asigură preşedinţia Consiliului de Securitate al ONU în luna mai 2020.Potrivit unui comunicat MAE, Bogdan Aurescu a evocat participarea României la cel de-Al Doilea Război Mondial şi aportul trupelor române la victoria împotriva nazismului, precizând că ţara noastră a avut o contribuţie majoră la victoria finală Aliată."Cu peste 167.000 de soldaţi morţi sau răniţi pe câmpul de luptă, România nu a contribuit doar din punct de vedere militar la înfrângerea Regimului Nazist, ci şi la sfârşitul suferinţei civililor de pe continentul European", a subliniat şeful diplomaţiei române.Aurescu a evidenţiat, totodată, că anul 2020 marchează şi 75 de ani de existenţă a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a reiterat importanţa cadrului multilateralismului global reprezentat de ONU şi a respectării mecanismelor de drept internaţional. Ministrul a arătat că, deşi în cei 75 de ani de la terminarea celui de-al Doilea Război Mondial a prevalat pacea şi stabilitatea, în special în Europa, "în ultimii ani, am asistat la numeroase provocări la adresa normelor internaţionale, inclusiv pe continentul european". Aurescu a reamintit astfel că "România a condamnat ferm situaţiile de folosire ilegală a forţei de către unele state şi încercările de ocupare ilegală a teritoriilor altor state".Ministrul a reafirmat sprijinul României pentru acţiunea comună şi solidară a statelor membre ONU în găsirea unui răspuns la noile provocări la nivel global. Aurescu a pledat pentru responsabilitatea Consiliului de Securitate al ONU pentru asigurarea păcii şi securităţii internaţionale în conformitate cu mandatul său, inclusiv pe baza prevederilor Cartei care interzic folosirea forţei, şi a exprimat sprijin pentru implicarea acestui for în oferirea unor răspunsuri la noile provocări şi crize.Şeful diplomaţiei române a reiterat, cu acest prilej, rolul României de actor consecvent în sprijinul păcii şi securităţii internaţionale, subliniind susţinerea pentru activitatea Consiliului de Securitate al ONU şi respectarea dreptului internaţional "Dreptul internaţional este esenţial pentru prevenirea şi limitarea conflictelor locale şi regionale şi pentru evitarea degenerării lor în războaie internaţionale majore", a spus el.Bogdan Aurescu a pledat şi pentru asumarea de către Consiliului de Securitate al ONU a unui rol sporit în contextul actualei crize generate de pandemia de COVID-19.La sesiunea de deschidere au participat Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de securitate, Josep Borrell, subsecretarul general ONU pentru afaceri politice şi consolidarea păcii, Rosemary diCarlo şi profesorul Timothy Snyder de la Universitatea Yale - SUA. În cadrul dezbaterilor au susţinut alocuţiuni reprezentanţii a 65 de state membre ONU, dintre care 45 la nivel de ministru al afacerilor externe.Sistemul ONU marchează periodic, prin evenimente speciale, încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Date fiind circumstanţele actualei perioade la New York, când Adunarea Generală a ONU nu se poate reuni în şedinţă plenară, aniversarea a 75 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial a avut loc în cadrul acestei reuniuni informale a Consiliului de Securitate, prin sistem de videoconferinţă.