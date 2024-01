Revoluție în televiziune: prezentatorii de emisiuni ar putea deveni istorie - VIDEO

Dincolo de personajele în sine, canalul TV Channel 1 „este posibil chiar să se creeze imagini de la evenimente în care camerele de luat vederi nu au putut surprinde acțiunea.

Este același mod în care o schiță din sala de judecată nu este o reprezentare literală a evenimentelor reale, dar poate totuși să ofere informații importante sau nuanțe unui reportaj de știri.”

Pe lângă crearea de secvențe video și imagini care să însoțească reportajele, IA poate fi folosită pentru a traduce rapoartele martorilor oculari în orice limbă, cu mișcările corespunzătoare ale buzelor și cu păstrarea caracterului vocal al vorbitorului original. IA-ul poate adăuga, de asemenea, propria analiză.

Programul TV, susținut de IA, va fi capabil să extragă contextul relevant din știrile de la bursă și din alte fluxuri de date în direct.

Într-un videoclip de 21 de minute, Channel 1 se prezintă și oferă un exemplu de reportaj de știri, completat cu muzică de fundal, suprapuneri și imagini de știri adecvate.

Channel 1 va începe cu programe de știri zilnice, „pentru țări și limbi din întreaga lume”, dar își va atinge potențialul maxim odată ce va începe să facă prezentări personalizate prin intermediul unei aplicații pentru smartphone.

Va aduce povești adaptate gusturilor tale personale, preluate de la giganți ai știrilor precum Reuters și Associated Press, și reambalate cu informații de ultimă oră, în funcție de momentul exact în care alegi să le urmărești.

