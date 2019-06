Robbie Williams vrea să-și facă un tatuaj cu referire la consumul de droguri: fanii săi români îl vor vedea la UNTOLD

Cântărețul britanic Robbie Williams plănuiește să își facă un tatuaj cu referire la consumul de droguri, în onoarea fiului său, Charlie, potrivit contactmusic.com, relatează Mediafax.

Starul, care va concerta și la Festivalul Untold de la Cluj-Napoca la începutul lunii august, are numeroase tatuaje, printre care un ursuleț de pluș (teddy bear, în limba engleză) combinat cu inițiala numelui fiicei sale în vârstă de șase ani, Teddy.

Williams plănuiește să își facă tatuaje prin care să-i onoreze pe toți membrii familiei sale. Astfel, pentru fiica sa în vârstă de nouă luni, Coco, Robbie vrea să își tatueze logoul Chanel, pentru că numele brandului de modă și al fetiței au aceeași inițială, în timp ce fiul în vârstă de patru ani, Charlie, va fi onorat cu un tatuaj reprezentând o bancnotă rulată, o referire la consumul de cocaină, substanță care, în Marea Britanie, mai este cunoscută și ca "Charlie".

Într-o înregistrare video difuzată pe canalul său de YouTube, artistul a mai spus și că a decis să își tatueze litera A pe un deget, după ce și-a pierdut verigheta de două ori. Aceasta este inițiala numelui soției sale, actrița Ayda Field.

În vârstă de 45 de ani, Robbie Williams s-a bucurat de un succes uriaş după ce a părăsit grupul Take That, lansând o serie de albume şi de single-uri precum "Angels" şi "Millennium". În 2010, Williams s-a reunit cu foştii lui colegi din grupul Take That, alături de care a înregistrat albumul de mare succes "Progress", promovat printr-un turneu extrem de profitabil în 2011.