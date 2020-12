Roger Federer a declarat că este posibil să nu participe la Australian Open

Tenismenul elveţian Roger Federer, locul 5 ATP, a declarat că este posibil să nu participe la Australian Open, deoarece nu este complet refăcut după accidentarea suferită la genunchiul drept. Fostul lider mondial, în vârstă de 39 de ani, nu exlude retragerea dacă nu se va recupera fizic, potrivit news.ro.

"Mi-ar plăcea să merg în Australia, dar va fi foarte devreme pentru genunchiul meu. Am sperat să fiu la sută la sută capacitate până în octombrie, dar, din păcate, nu a fost cazul şi nici astăzi nu este cazul. Va fi complicat pentru Australian Open. Nu vreau să fac următorul pas până nu sunt gata. Sunt curios să văd dacă (n.r. - Australian Open) va începe la 8 februarie. Desigur, ar fi util dacă aş avea puţin mai mult timp. Să vedem cum se vor desfăşura următoarele luni. Am făcut multă fizioterapie şi mult antrenament fizic în ultima vreme, acum să vedem cum merge tenisul. Mi-aş fi dorit să fiu mai avansat cu programul meu, dar sunt încă fericit că sunt acolo unde sunt acum. Operaţia din iunie a fost o adevărată oprire pentru mine. Dar de la această intervenţie, am senzaţia că am avansat foarte mult. Îmi dau timp să mă decid. Următoarele trei luni vor fi cruciale pentru mine. Sper că mă voi întoarce pe teren în 2021 şi sper că mai e ceva de văzut la mine anul viitor. Dar dacă asta a fost tot, a fost un final incredibil (n.r. - de carieră) pentru mine, cu aceste Sport Awards", a declarat Federer, duminică, după festivitatea Swiss Sport Awards, în cadrul căreia tenismenul a fost declarat cel mai bun sportiv elveţian în ultimii 70 de ani.

DERANJ MAJOR pentru Elena Udrea - Va explica judecătorilor propria VERSIUNE privind faptele de instigare la luare de mită acuzate de DNA

El a precizat că obiectivele lui importante în 2021 sunt JO de la Tokyo, turneul de la Wimbledon şi US Open.

Accidentat la Melbourne, la începutul acestui an, Roger Federer şi-a reluat antrenamentele la finalul lunii martie, după ce a suferit o intervenţie chirurgicală la genunchiul drept, la 3 februarie.

În iunie, Federer a fost operat din nou la genunchi şi a decis că nu va mai juca în acest an. Din cauza pandemiei de coronavirus care a întrerupt sezonul mai mult de cinci luni, el nu a pierdut foarte multe competiţii.

Programat iniţial să înceapă din 18 ianuarie 2021, Australian Open ar putea fi amânat trei săptămâni, caz în care s-ar desfăşura din 8 februarie 2021.