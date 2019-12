România 2019 vs România 2009. Repetăm sau îndreptăm greșelile?

Nu mai avem mult și se termină și anul ăsta. Parcă nicicând nu am auzit atât de multă lume să se plângă de 2019. Mai toate persoanele pe care le întrebi spun că a fost un an extrem de dificil, parcă niciodată un an n-a fost așa dinamic, plin de provocări și de o neliniște ce a domnit mai în toate domeniile, nu numai pe scena politică autohtonă.

2019 a fost un an greu pentru noi, fără îndoială: de la Președinția României la UE până la BAC, de la arestarea celui de-al treilea om în stat (cât timp era în funcție) până la alegerile prezidențiale și toată încărcătura ce a derivat din acest vital exercițiu al democrației.

Dar chiar dacă mai e puțin până când dăm pagina și începem să scriem 20-20 în agende, nu putem să nu ne raportăm la actualul an și la ce se poate întâmpla acum, pe termen foarte scurt și scurt.

România 2019 vs România 2009

Spun "versus" deși poate nu este cel mai inspirat termen. E vorba, până una alta, despre anumite asemănări între cei doi ani, între cele două perioade politice. Iar din 2009 am putea învăța big-time! Guvernul Orban, guvern eminamente PNL, ajunge la cârma executivului după ce a stat mult timp în opoziție, criticând aproape toate acțiunile PSD-ului, începând cu guvernele Ponta şi terminând cu ultimul guvern Dăncilă.

Cum era atunci?

În 2009, Guvenul democrat-liberalului Boc se instalase la Palatul Victoria. Bine, ca să păstrăm adevărul istoric vă aduc aminte că Boc a fost uns premier la sfârșitul lui decembrie 2008, ultimele săptămâni ale anului, dar el a început treaba efectiv în 2009. Și cum s-a așezat în fotoliul de premier, deja a început să invoce greaua moștenire după epoca Tăriceanu-Năstase-Voiculescu. Dar e clar, asta ca un mic refugiu să nu dea peste cap planurile și să nu ia decizii cu un impact deosebit că... nu era momentul.

La acea vreme se raportau creșteri economice, dar cum: bazate pe cifre speculative. Asta e realitatea. Oamenii au crezut că simt o îmbunătățire a nivelului de trai, dar numai anumite categorii. Cum? Prin consum!

Atenție, ce urma la sfârșitul anului 2009? Alegerile prezidențiale! Iar rezultatul îl știm cu toții, Băsescu l-a bătut pe Geoană la câteva zeci de mii de voturi (conform BEC), deși consider că dacă atunci ar fi existat alianță PNL-PDL, de la bun început, portocalii și galbenii ar fi câștigat din primul tur (Băsescu a luat 32% atunci și Crin Antonescu 20%).

Datele din 2009-2010: deficit de aproape 6%, 1.4 milioane bugetari

Datele de acum: 4,4% deficit, 1.3 milioane bugetari

2010 și cele 21 de miliarde dolari de la FMI!

În acea perioadă și cu Boc pe post de cârmaci al statului, clar în umbra lui Băsescu, România începuse să se împrumute mult și în condiții total dezavantajoase. Eram, realmente, în situația în care puteam invoca incapacitate de plată dacă mai continuam așa.

Ce măsuri s-au luat? Tăierea tuturor salariilor bugetarilor cu 25%. Dar și a pensiilor, cu 15%, însă CCR-ul atunci a spus că este o tăiere neconstituțională. Slava Domnului!

2019

Este foarte interesantă abordarea lui Cîțu și vă invit s-o comentăm aici, pentru că din ce simt eu, actualul ministru al finanțelor publice se avântă în anumite declarații și aprecieri care nu sunt în armonie cu gândirea lui Ludovic Orban. Așa e sau doar mi se pare?

În orice caz, orice s-ar întâmpla, anumite aspecte sunt evidente: românii nu uită! Să nu care cumva să se umble la buzunarele noastre cu tăieri, așa cum a fost în 2010, pentru că aceste lucruri se taxează la urne. Poate și așa a ajuns să guverneze PSD-ul, pe un anti-vot PDL și strângând nemulțumiții care au votat în 2012 să-l demită pe Băsescu...

