România, a doua țară europeană în care Binance permite tranzacțiile în moneda locală

Binance, cea mai mare platformă de schimb de criptomonede, adaugă perechea de tranzacționare fiat BUSD/RON în România. Astfel, Binance permite, pentru doar a doua oară în Europa, tranzacțiile în moneda locală a unei țări (în afara zonei euro).

Noua decizie le va permite clienţilor din România, dar și celor din alte regiuni, să folosească direct moneda RON pentru a tranzacţiona stablecoin-ul Binance BUSD.

Stablecoins, sau monedele stabile, reprezintă criptomonede în care prețul este conceput pentru a fi legat de un activ de referință. Activul de referință poate consta în bani fiat, mărfuri tranzacționate la bursă, cum ar fi metale prețioase sau metale industrial, sau o criptomonedă.

Odată cu lansarea perechii, Binance a anunţat şi un concurs în care utilizatorii vor putea câştiga un fond de premii în valoare totală de 20.000 BUSD. Mai multe informații despre desfășurarea acestuia sunt disponibile pe pagina în limba română, dedicată consursului.

Orice utilizator poate urmări cu ușurință ghidul despre cum se fac depozitele și retragerile prin Binance, accesând ghidul în limba română, care explică simplu și clar întregul flux.

BUSD este o monedă stabilă legată de dolarul american (USD), emisă de Paxos. Aprobat de NYDFS, BUSD este disponibil pentru cumpărare și vânzare la o rată de 1 BUSD pentru 1 USD. În plus, BUSD este inclus pe lista verde de către NYDFS (New York State Department of Financial Services), lucru ce îi conferă statutul de preaprobat pentru custodie și tranzacționare de către oricare dintre licențiații de monedă virtuală ai NYDFS.

Pentru fiecare unitate de BUSD, există un dolar american deținut în rezervă. Cu alte cuvinte, o sumă de dolari americani egală cu oferta totală de BUSD este ținută în custodie de către Paxos, acționând ca rezerve în băncile americane asigurate de FDIC.

Binance este una dintre cele mai populare platforme de schimb de criptomonede, propulsând implementarea Web3, cu o reputație de neegalat pentru transparența sa, gama excelentă de criptomonede oferite și nivelul ridicat de competitivitate, la nivel de comisioane de schimb. Compania are licențe de funcționare în mai multe țări din Uniunea Europeană.

În România Binance și-a deschis activitatea în luna iunie anul curent, numind un manager local, și a deschis și un centru de dezvoltare tehnologică la Iași în luna Septembrie.

După vizita CEO-ului Binance, canadianul Changpeng Zhao, în România și întâlnirea acestuia cu Guvernul României, Binance și-a exprimat sprijinul pentru procesul de reglementare a pieței cripto din România și dezvoltarea unor domenii precum blockchain, digitalizare și educație financiară.