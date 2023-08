România are un 'punct nodal' într-o industrie cheie la nivel mondial! Ministrul Economiei: 'Antreprenorilor li se spune de foarte puţine ori mulţumesc'

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan-Radu Oprea, a declarat, vineri, în timpul vizitei efectuate la Târgu Mureş, la unul dintre cele mai mari centre logistice din ţară în domeniul pieselor auto, că nu e puţin lucru ca o întreprindere privată să ajungă la peste o mie de angajaţi şi că, în România, antreprenorilor li se mulţumeşte de foarte puţine ori, informează Agerpres.

"Sunt împreună cu doamna deputat Dumitriţa Gliga, preşedinta organizaţiei PSD Mureş. Am avut o invitaţie din partea dumneaei de a vedea ce se întâmplă cu industria mare, de data aceasta din Mureş, pentru că în perioada 2018-2019, în calitate de ministru al Antreprenorului, Comerţului şi Mediului de Afaceri, am fost aici pentru a vedea povestea de succes a celor care au îndrăznit să intre în antreprenoriat prin programul Start-Up Nation. Astăzi, am venit să văd cum evoluează mediul de afaceri local, care sunt provocările (...) Am văzut şi ne-am adus aminte de ce însemna MATEROM acum 25 de ani, când se pornea în antreprenoriat cu un simplu atelier de dezmembrări auto şi vedeţi că astăzi s-a ajuns la cifre impresionante, la o cifră impresionantă de afaceri şi la un număr de 1.010 angajaţi (...) În România, faptul că reuşeşti să ajungi la 1.010 angajaţi nu este uşor, nu este puţin lucru. De obicei, antreprenorilor li se spune de foarte puţine ori mulţumesc, dar eu vreau să vă felicit şi să vă spun că suntem alături de dumneavoastră", a declarat Ştefan-Radu Oprea, la finalul vizitei centrului logistic de la Târgu Mureş.

Ministrul Economiei a arătat că acest grup a devenit un punct nodal pe harta pieselor auto, deoarece aici sosesc în fiecare zi piese auto din toată lumea, şi pleacă spre către depozitele regionale, către toate service-urile şi magazinele care furnizează piese auto.

Vezi și: Guvernul reacționează la cererea Damen de a anula asocierea cu statul român: Nu au drepturile atinse

Ce spune Directorul General al MATEROM

Rodica Baciu, acţionar şi director general adjunct al MATEROM, a arătat că acest centru logistic de la Târgu Mureş este cel mai mare deţinut de grup, fiind realizat în urma unei investiţii de 10 milioane de euro, în anul 2018.

"Ca ordin de mărime, în acesta încap 400 de tiruri de marfă. În depozitul nostru, ca şi rulaj zilnic intră 10 tiruri şi ies 10 tiruri de marfă. Avem încă 26 de depozite regionale în România, adresându-se clienţilor din ţară, dar şi clienţilor de peste hotare, vom avea în vedere să deschidem în anul viitor încă patru depozite, al doilea depozit la Cluj, la Iaşi, la Timişoara, la Piatra Neamţ şi la Drobeta Turnu Severin. Cifra de afaceri a grupului - pentru că MATEROM este un grup de firme - 88% vine din activitatea aceasta pe care o vedeţi aici, de distribuţie piese auto, 8,5% facem vânzări de maşini, având un grup de reprezentanţe auto (...) Ne bucurăm să avem o cifră de afacere care creşte galopant. Concurenţii principali au crescut anul trecut cu 14%, iar grupul nostru a crescut cu peste 40%. Cifra de afaceri a anului trecut a fost de peste 233 de milioane de euro şi am previzionat pentru anul acesta o creştere cu 25%. Însă chiar dacă anul trecut am avut anul de record istoric la cifră şi la profit, anul acesta am reuşit la firma principală, la MATEROM, o creştere în semestrul I de 40% şi la nivel de grup de 48%", a precizat Rodica Baciu.

Profitul grupului a fost de aproape 6 milioane euro anul trecut, iar în acest an se previzionează o creştere de 25%.

Potrivit Rodicăi Baciu, grupul a ajuns la 1.010 angajaţi, dar încă mai sunt posturi disponibile.

Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan-Radu Oprea, a vizitat, vineri, mai multe companii din judeţul Mureş, precum Fabrica de Zahăr Luduş, Azomureş, Hischmann Automotive şi MATEROM.