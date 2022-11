România nu va mai 'închide' complexuri energetice pe huilă și lignit, ci le va 'trece în rezervă tehnică' (comisii parlamentare)

Comisiile reunite de industrii și economică din Camera Deputaților au adoptat luni modificări la OUG 108/2022 privind decarbonizarea sistemului energetic. Proiectul urmează să intre la vot final în plen și după ce trece de Parlament, România poate face cerere pentru următoarea transa de bani destinata reconversiei energetice.

Principalele schimbari din comisii:

- România trebuie să închidă în doi pași, până în 2032, capacitate energetică de huilă și lignit de 4920 MW astfel: pana in 2025 trebuie închiși 3780 MW și pana la 4920 MW - pana in 2032.

- În OUG nu mai sunt specificate clar complexurile energetice care trebuie închise, astfel că statul poate alege ce închide cu condiția să ajungă la numărul de MW negociat cu Comisia Europeană.

- O altă modificare este că OUG nu mai prevede „închidere” ci „trecere in rezerva tehnica”, ceea ce înseamna ca respectivul complex energetic nu este scos din uz pentru totdeauna si se poate repune in funcțiune in anumite cazuri.

- Romania va realiza doua grupuri pe gaze naturale "ready for hydrogen" de tip CCGT, cu o capacitate totală de 1.325 MW (Işalniţa: 850 MW - cu punere în funcţiune în 2026; Turceni 475 MW - cu punere în funcţiune în 2026), precum si 8 parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 735 MW - până în 2024.

- Capacitatea de producere a energiei electrice pe bază de huilă din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, respectiv grupul energetic Paroşeni 4, cu o putere instalată de 150 MW, va asigura, până la finalul anului 2030, neutralizarea huilei rezultată ca urmare a lucrărilor de punere în siguranţă a zăcămintelor de huilă