România, victima înţelegerilor Germania-Rusia. Weber: 'Sper că nicio persoană raţională din ţara asta nu mai aşteaptă primirea României în Schengen'

Renate Weber a declarat că planul Angelei Merkel de a aduce gazul rusesc în Europa a înfuriat Statele Unite. După refuzul primit din partea premierului Viorica Dăncilă, europarlamentarul susține că ar fi fost nevioe de poziția președintelui pe o temă atât de importantă.

„Asadar, Germania insista cu Nordstream 2, gazoductul submarin care ar aduce gazul rusesc in Europa, principalii beneficiari fiind Germania, Olanda, Austria. Subiecul a impartit Uniunea Europeana in doua! Fostele tari comuniste din centru, din est si cele baltice fiind categoric impotriva, pentru ca au beneficiat din plin, prea multe decenii, de… generozitatea rusilor. Lor li se alatura cateva state nordice, de asemenea mult prea satule de bunatatea Kremlinului si, mai nou, Franta. Evident, Statele Unite sunt furioase, pozitia Germaniei lovind in interesele SUA si direct (reducand influenta gazului lichefiat american), dar si indirect, prin influenta pe care Rusia ar capata-o in UE. Romania, detinatoare presedintiei Consiliului in prezent, spune un NU categoric proiectului Nordstream 2. Si pe buna dreptate! Avem un parteneriat strategic cu Statele Unite, nu cu Rusia! Dar se desprind, totusi cateva remarci care ar trebui enuntate:

– nu am auzit pozitia Presedintelui Romaniei, desi, ni s-a spus in repetate randuri, chiar de la pupitrul Administratiei Prezidentiale ca nimic nu misca in tara fara aprobare prezidentiala.

– nu am auzit pozitia partidelor care acuza 24 de ore pe zi coalitia de guvernare ca face jocurile rusilor, dar poate ca la Ciolos-Plus, USR, PNL inca nu a sunat telefonul sau nu a sosit ordinul in plic si nu au reusit astfel sa-si cristalizeze ideile si sa-si sincronizeze pozitiile.

Acum, sper ca e limpede pentru toata lumea si sper ca nicio persoana rationala din tara asta nu mai asteapta primirea Romaniei in Schengen”, scrie Renate Weber pe Facebook.

