Românii au împrumutat, în doar două zile, Ministerul Finanţelor cu 145 mil. lei prin titluri de stat

În doar două zile românii au împrumutat Ministerul Finanţelor cu 145 mil. lei prin titluri de stat Fidelis, ediţia toamnă 2020. Circa 75 mil. lei sunt împrumuturile pe tranşa în euro. Au mai rămas 13 zile din perioada de subscriere, anunță MEDIAFAX.

Investitorii persoane fizice au subscris titluri de stat Fidelis de 145 milioane de lei în doar două zile de la începutul ofertei, respectiv 9 noiembrie şi 10 noiembrie 2020, cel mai ridicat interes fiind pe tranşa denominată în euro, potrivit datelor agregate de ZF din platformele brokerilor.

Astfel, marţi, după ora 17:00, când s-a închis a doua şedinţă de subscriere pentru titlurile de stat Fidelis, tranşa de împrumut denominată în euro, cea cu scadenţa pe 5 ani şi pentru care Ministerul Finanţelor plăteşte o dobândă de 1,85% pe an, avea subscrieri de 15,3 mil. euro (74,4 mil. lei).

Pe de altă parte, tranşa pe 1 an, cea cu 3,5% dobândă pe an, înregistra împrumuturi de 43,1 mil. lei, iar cea cu scadenţa pe trei ani şi o dobândă de 4% pe an, avea împrumuturi de la persoanele fizice de 27 mil. lei.

Doar marţi subscrierile pentru emisiunea de titluri de stat Fidelis, ediţia toamnă 2020, au strâns circa 110 milioane de lei, arată calculele realizate de ZF.

Cu 13 zile rămase până la închiderea ofertei, respectiv 27 noiembrie 2020, Fidelis se arată a fi un succes printre investitorii de la bursă, date fiind dobânzile mai atractive faţă de cele bancare dar şi faptul că veniturile acestor instrumente de investiţii sunt neimpozabile.

Cele trei emisiuni sunt adresate exclusiv persoanelor fizice, iar valoarea minimă a unei subscrieri este de 5.000 lei, în timp ce pentru emisiunea în euro valoarea minimă care poate fi subscrisă este de 1.000 euro. Subscrierile sunt irevocabile.