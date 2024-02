Românii din Spania pot avea, din acest an, dublă cetăţenie, spune Ciucă

„Am fost impresionat de cuvintele calde, deosebite, cu care preşedintele Senatului Spaniei vorbeşte despre românii stabiliţi aici”, a continuat Ciucă.

„Comunitatea românească din Spania are o vastă experienţă de muncă, este o resursă de înaltă calificare şi are o mentalitate occidentală. Ca urmare a demersurilor pe care le-am iniţiat ca prim-ministru, românii din Spania pot avea, din acest an, dublă cetăţenie. Statul iberic mai are asemenea acorduri în Europa doar cu vecinii săi, Portugalia şi Franţa”, a completat preşedintele Senatului.

El a mai spus că, în întâlnirea pe care a avut-o, ulterior, cu preşedinţii Comisiilor parlamentare de Apărare şi de Afaceri Externe, a discutat despre oportunităţile de colaborare dintre ţările noastre în domeniul industriei de apărare.