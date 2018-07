Romanii se bulucesc sa lucreze la stat. Datele care arată schiziofrenia din sistem

Peste 18.000 de noi bugetari au aparut pe statele de plata ale administratiei publice in ultimul an, potrivit datelor Ministerului Finantelor Publice. Un sfert dintre salariatii Romaniei lucreaza la stat. Strict pe parcursul anului trecut, numarul functionarilor crescuse cu aproape 20.000, ceea ce a reprezentat un record al ultimilor sapte ani.

Programul 'Odrasla' continuă cu succes. LISTA cu BEIZADELELE cocoțate în funcții publice

Romanii se ingramadesc sa lucreze la stat. Aproape 65% din cei 1,2 milioane de bugetari inregistrati in luna mai 2018 lucrau in administratia publice centrala, iar restul in aparatul birocratic local.

Cei mai multi angajati are Ministerul Educatiei Nationale, unde figureaza aproape 300.000 de locuri de munca. Pe locul doi sunt primariile, pentru care lucreaza circa 260.000 de romani. Cresterea impresionanta a numarului de salariati la stat a venit pe fondul majorarilor salariale operate de guvern in sectorul public.

Aproximativ un sfert din cei 4,9 milioane de salariati ai Romaniei sunt bugetari.

Datele Eurostat din 2016 indicau Suedia cu cea mai mare proportie de bugetari din total salariati, respectiv 29%, urmata de Danemarca, cu 28%, si Finlanda, cu 25%. Tot in acel an, statistica europeana consemna ca Romania inregistrase cea mai mare crestere a numarului de lucratori la stat.