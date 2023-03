Românii utilizează deja 300.000 de dispozitive glo. 350 de milioane de lire sterline anual pentru dezvoltarea produselor noi din industria tutunului

Strategia BAT pentru următorii ani prevede reducerea impactului asupra sănătății, oferind consumatorilor adulți alternative cu risc redus* la fumat, precum glo.

„BAT investește circa 350 de milioane de lire sterline pe an în cercetare și dezvoltarea produselor din noua categorie, iar în România sunt utilizate deja 300.000 de dispozitive glo”, a declarat Fred Monteiro, Director al Ariei Europa Centrală și de Sud, BAT, în cadrul unui interviu.

Inovația și tehnologia transformă toate industriile, produsele și comportamentul consumatorilor, iar sectorul tutunului nu face excepție, spune acesta. „Industria noastră se transformă, iar strategia BAT se concetrează pe sustenabilitate și construirea un viitor mai bun (A Better Tomorrow), ceea ce pentru noi înseamnă reducerea impactului asupra sănătății, oferind consumatorilor adulți alternative cu risc redus* la fumat, precum glo”, spune reprezentantul companiei.

BAT și-a propus ca 50 de milioane de consumatori să aleagă produsele companiei care nu implică arderea tutunului până în 2030 și să genereze venituri de 5 miliarde de lire sterline din această categorie până în 2025. Compania investește circa 350 de milioane de lire sterline pe an în cercetare și dezvoltarea produselor din noua categorie și, pe lângă produsele tradiționale, există şi un portofoliu larg de produse cu nicotină care nu implică arderea tutunului, precum produse care încălzesc tutunul, produse de vapat și produse moderne cu nicotină pentru uz oral.

„Am făcut pași semnificativi pe acest drum al transformării, cu rezultate remarcabile în 2022: 22,5 milioane de consumatori adulți au ales noile categorii de produse ale BAT la nivel global, în timp ce în România, aproximativ 300.000 de dispozitive glo, produsul nostru cu risc redus* care încălzește tutunul, sunt folosite de consumatori adulți. Suntem lider global în categoria produselor de vapat și, de asemenea, lider al categoriei produselor cu nicotină pentru uz oral”, precizează Monteiro.

Pentru a-şi îmbunătăţi dispozitivele alternative, BAT a efectuat peste 300 de studii asupra dispozitivului glo în diferite domenii de cercetare, iar 2022 a fost anul în care s-au comunicat rezultatele primului studiu clinic pe un an de zile cu date din viață reală. Rezultatele au arătat o reducere semnificativă a indicatorilor cu potențial de risc pe parcursul a 12 luni pentru fumătorii care trec la utilizarea exclusivă a glo, în comparație cu continuarea fumatului. Pentru majoritatea biomarkerilor măsurați, reducerile observate la persoanele care folosesc glo au fost similare cu cele ale participanților care au renunțat complet la fumat.**

60% dintre respondenţii unui studiu IRES au spus că tuşesc mai puţin

România a fost una dintre primele țări care a lansat glo, cel mai inovator dispozitiv al companiei care încălzește, nu arde tutunul și care are o creștere rapidă pe piață, așa că suntem încrezători că noua categorie de produse cu risc redus* se va consolida, consideră reprezentantul BAT.

Un studiu recent realizat de Institutul de cercetare IRES la comanda BAT oferă informații asupra percepțiilor și perspectivelor consumatorilor cu privire la rolul pe care produsele care încălzesc tutunul îl pot juca ca alternativă viabilă la fumat. În cadrul studiului publicat anul trecut, un eșantion reprezentativ de consumatori adulți din România, care folosesc produse care încălzesc tutunul (în special glo) de cel puțin 6 luni, au fost întrebați dacă au perceput diferențe comparativ cu fumatul.

Consumatorii români de produse care încălzesc tutunul cum este glo au declarat că percep o serie de beneficii la nivel fizic și social odată cu trecerea de la fumat la aceste produse. Cercetarea s-a bazat exclusiv pe propria percepție a participanților, fără orice alte măsurători fiziologice și contribuții terțe. De exemplu, consumatorii români au indicat că au perceput îmbunătățiri ale condiției lor fizice când folosesc glo comparativ cu fumatul:

60% au spus că tușesc mai puțin față de atunci când fumau;

55% au spus că utilizarea glo are un impact mai puțin negativ asupra condiției lor fizice, față de fumat;

72% au spus că dinții le sunt mai puțin afectați față de atunci când fumau.

De asemenea, consumatorii glo au indicat beneficii sociale după ce au făcut trecerea:

96% dintre respondenți au perceput mai puțin miros pe haine și pe mâini;

97% au indicat un impact negativ redus asupra aerului din interior;

89% au indicat un gust mai puțin neplăcut rămas în gură, față de fumat;

95% au indicat mai puțină respirație urât mirositoare după trecerea la glo, în comparație cu fumatul.

*Bazat pe dovezile existente și presupunând o trecere completă de la fumat la aceste produse, care nu sunt lipsite de risc și provoacă dependență.

