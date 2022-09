Romanul Un basm de Stephen King, lansat de Nemira concomitent cu lansarea internaţională

Cel mai nou roman de Stephen King, „Un basm”, este lansat în imprintul Armada al editurii Nemira pe 6 septembrie, concomitent cu lansarea internaţională, potrivit news.ro.

A trecut aproape o jumătate de veac de la primul roman publicat de Stephen King - „Carrie” (1974). Jumătate de veac în care scriitorul american a explorat psihicul uman în căutarea spaimelor noastre celor mai adânci din care a ţesut apoi poveşti de neuitat. Pe 6 septembrie, cititorii români pot deschide, odată cu fanii săi din întreaga lume, cel mai nou roman al scriitorului american - „Un basm”.

La începutul pandemiei, legendarul povestitor Stephen King s-a întrebat: „Ce ai putea scrie care să te facă fericit?“

„Ca şi cum imaginaţia mea abia aştepta să-i fie pusă întrebarea, mi s-a arătat un oraş mare şi părăsit – dar cu o viaţă proprie. Am văzut străzile pustii, clădirile bântuite, un cap de gargui care zăcea răsturnat pe stradă. Am văzut statui sfărâmate (nu ştiam ce reprezintă, dar am aflat în cele din urmă). Am văzut un palat uriaş, impunător, cu turnuri din sticlă atât de înalte, încât vârfurile lor străpungeau norii. Aceste imagini au declanşat povestea pe care voiam să o spun”, spunea King.

Autorul sondează cel mai adânc puţ al imaginaţiei sale în acest roman fermecător despre un adolescent care moşteneşte cheia către o lume paralelă, în care binele şi răul poartă o luptă acerbă.

Charlie Reade arată ca un licean obişnuit, priceput la baseball şi la fotbal, un elev modest şi sârguincios. Când el avea doar zece ani, mama lui a murit într-un accident, iar suferinţa l-a făcut pe tatăl său să se cufunde în alcool. Maturizat precoce, Charlie a învăţat cum să aibă grijă de el însuşi, dar şi de propriul tată. La vârsta de şaptesprezece ani, adolescentul întâlneşte o căţeluşă adorabilă pe nume Radar şi pe stăpânul ei, Howard Bowditch, un bătrânel singuratic, care trăieşte într-o casă mare, situată pe culmea unui deal, având în curtea din spate un şopron ţinut sub lacăt.

„Stephen King ştie cu exactitate de unde izvorăsc poveştile şi cum se înrâuresc apoi în fluxul creativ universal ca într-un fluviu nesfârşit şi învolburat. Iar cartea aceasta este luată chiar de acolo, din gura izvorului, de unde curg cele mai strălucitoare poveşti. De acolo de unde au fost luate poveştile lui Peter Pan din Neverland sau cea a lui Atreiu din Fantazia. Cu menţiunea că în textura Unui basm se simte tuşa întunecată a unui maestru horror”, spune Marian Coman, redactor-şef Armada.

Editura Nemira sărbătoreşte alături de cititori aniversarea de 75 de ani a lui Stephen King cu surprize speciale pentru fanii săi, dar şi cu materiale dedicate celor care abia acum descoperă opera Regelui.

Stephen King este autorul-fenomen a peste 60 de cărţi, devenite bestselleruri internaţionale. Printre cele mai recente titluri ale sale se numără „Billy Summers” (Armada, 2021), „Later” (Mai târziu, Armada, 2021), „The Institute” (Institutul, Armada, 2020), „If It Bleeds” (Un strop de sânge, Armada, 2022), „The Outsider” (Străinul, Armada, 2019), „Sleeping Beauties”, scrisă împreună cu fiul său, Owen King (Frumoasele adormite, Armada, 2018), şi seria „Bill Hodges: Mr. Mercedes” (Nemira, 2015) - recompensat cu Edgar Award for Best Novel, Finders Keepers (Ce-am găsit al meu să fie, Nemira, 2017) şi „End of Watch” (Mort la datorie, Nemira, 2018).

Romanul său „11/22/63” (J.F.K. 22.11.63, Armada, 2020) a fost inclus în top 10 cele mai importante cărţi ale anului 2011 de publicaţia The New York Times Book Review şi a câştigat Los Angeles Times Book Prize.

Cărţile sale cult - seria „The Dark Tower” (Turnul întunecat, Nemira, 2019), romanele „It” (Nemira, 2018), „Pet Sematary” (Cimitirul animalelor, Armada, 2019) şi „Doctor Sleep” (Armada, 2019) - au stat la baza unor ecranizări celebre, iar „It” este astăzi filmul horror cu cel mai mare succes de casă din toate timpurile.

Stephen King a primit PEN America Literary Service Award (2018), National Medal of Arts (2014) şi National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters (2003). Trăieşte în Bangor, Maine, împreună cu soţia lui, scriitoarea Tabitha King.