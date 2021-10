Romgaz ar putea finaliza centrala de la Iernut: condițiile impuse de companie partenerilor din afacere

Romgaz analizează posibilitatea de a încheia un nou contract tot cu asocierea Romelectro-Duro Felguera pentru finalizarea centralei de la Iernut, însă va cere garanţii acestor companii şi nu va plăti nimic în plus, a afirmat, luni, directorul general al Romgaz, Aristotel Jude, informează Agerpres.

El a fost audiat în Comisia parlamentară de anchetă privind preţul energiei şi gazelor naturale.

Jude a fost întrebat de un membru al comisiei dacă producătorul american de echipamente General Electric le-a cerut celor de la Romgaz să continue proiectul cu acelaşi contractor, având în vedere că este implicată tehnologia companiei americane.

"Au fost mai multe discuţii şi ne-am gândit la mai multe soluţii de finalizare a proiectului. Asocierea Romelectro-Duro Felguera şi-a arătat disponibilitatea de a continua aceste lucrări, nu excludem nici această posibilitate, dar am comunicat acestei asocieri că este nevoie să ofere garanţii. În plus, având în vedere că acest contract prevede finalizarea centralei la cheie, chiar dacă ipotetic vom încheia această tranzacţie cu asociaţia Romelectro-Duro Felgurea, Romgaz nu va putea plăti niciun leu în plus", a arătat Jude.

Potrivit acestuia, centrala va fi gata până la finalul anului viitor.

Jude a mai spus că recent a primit un raport privind stadiul realizării centralei, pe care îl va face public marţi la Bursa de Valori Bucureşti.

Producătorul naţional de gaze Romgaz a semnat, în 2016, un contract în valoare de 268 de milioane de euro, fără TVA, cu firmele Duro Felguera şi Romelectro, pentru realizarea unei noi centrale pentru producerea energiei electrice în cadrul termocentralei Iernut.

Centrala ar fi trebuit să fie dată în folosinţă la începutul anului 2020, potrivit planurilor iniţiale.

În această vară, Romgaz a reziliat contractul, din cauza întârzierilor.