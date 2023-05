Rusia demarează operațiunea 'Furtuna'! Serviciile secrete britanice pun pe gânduri Ucraina: 'Moscova vrea să formeze o nouă unitate de elită'

În consecință, noua unitate va fi formată din bombardiere și elicoptere și va fi folosită în principal împotriva trupelor terestre.

Piloții experimentați urmează să fie recrutați cu sume mari de bani pentru noua unitate cu cuvântul de cod "Shtorm" (în rusă pentru "furtună").

"Crearea grupului subliniază evaluarea Rusiei conform căreia forțele aeriene regulate au eșuat în sarcina sa principală de a bombarda pozițiile ucrainene", se mai arată în declarație.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 May 2023.



