Rusia neagă că ar difuza informații false

Dacă Rusia reacţiona la toate ştirile false care o vizau, diplomaţii săi şi-ar petrece tot timpul dezminţindu-le, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citată sâmbătă de AFP, conform agerpres.

Acuzată cu regularitate în Occident că difuzează informaţii false şi relansează zvonuri fără fundament în scopuri destabilizatoare, în special prin canalele media oficiale precum RT (Russia Today) şi Sputnik, Rusia contraatacă activ în ultimul timp şi acuză la rândul său ţările occidentale de dezinformare."Aceasta nu datează de azi de ieri, aşa a fost întotdeauna, dar ştirile false ("fake news") se manifestă la maximum" când Rusia "face ceva pozitiv la scară internaţională, organizând evenimente de amploare precum Cupa Mondială la Fotbal, Jocurile Olimpice sau summituri internaţionale", susţine Zaharova."Anterior, noi lăsam multe lucruri fără răspuns. Acum, răspundem punct cu punct", subliniază această diplomată, care a creat o rubrică speciale pe site-ul MAE rus pentru a publica acolo "exemplele de 'fake news' cele mai odioase" privind Rusia, însoţite de dezminţiri detaliate.Această rubrică conţine pentru moment în jur de 60 de articole, criticând publicaţia Times din Londra, ziarul american New York Times, cotidianul francez Le Monde şi chiar ziarul rusesc Kommersant."Rusia se va amesteca în alegerile din Italia? Poate că ea nu va avea nevoie de asta", este titlul unui articol publicat în martie de New York Times, prezentat pe site-ul diplomaţiei ruse "Este un fals".Acuzată de ingerinţă în alegerile prezidenţiale americane din 2016, Rusia a dezminţit întotdeauna aceasta. "Subliniem în continuare că noi vom respecta alegerea legitimă a electoratului indiferent din care ţară, inclusiv în Italia", precizează dezminţirea."Dacă reacţionam la fiecare publicaţie de acest gen, ne-ar trebui să dăm publicităţii sute de mii de dezminţiri de dimineaţă până seara", declară Maria Zaharova pentru AFP.Acest contraatac al Moscovei calcă uneori strâmb: joi, în cursul unei conferinţe de presă, Zaharova a acuzat AFP că ar fi utilizat o fotografie decupată din reţelele de socializare şi destinată să aducă atingere imaginii Rusiei. Purtătoarea de cuvânt a reluat astfel acuzaţii false lansate de presa rusă, AFP neutilizând vreodată această fotografie al cărei original provine, între altele, de la o altă agenţie internaţională.După otrăvirea fostului agent secret rus Serghei Skripal şi a fiicei sale la 4 martie în Anglia, imputată de autorităţile britanice Rusiei, Moscova - care neagă orice implicare în acest caz - a denunţat "regizarea unei campanii mediatice de către Londra pentru a acuza Rusia fără nicio probă".Criticile au vizat în special publicaţia Times din Londra, acuzată că difuzează informaţii false pentru a "induce în eroare" societatea.În aprilie, Rusia şi Occidentul s-au acuzat reciproc de difuzarea unor "informaţii false" despre presupusul atac chimic în oraşul sirian Douma, care a declanşat lovituri aeriene din partea SUA, Franţei şi Marii Britanii împotriva instalaţiilor regimului sirian.Moscova a denunţat o "înscenare" a Washingtonului destinată să "furnizeze un pretext" unei acţiuni militare împotriva Damascului. La rândul său, diplomaţia franceză a acuzat Rusia de multiplicarea "declaraţiilor oficiale contradictorii despre atacul chimic de la Douma" cu scopul de a "semăna îndoială şi confuzie"."Este mult mai comod să spui că Rusia difuzează informaţii false decât să crezi că atacul chimic din Siria a fost într-adevăr înscenat", a declarat pentru AFP Margarita Simonian, redactor şef al RT.Joi, autorităţile franceze au dat un avertisment filialei franceze a RT pentru "lipsa de onestitate faţă de rigoarea informaţiei şi diversitatea punctelor de vedere" cu privire la acest caz.În această situaţie "contestând realitatea atacurilor cu armă chimică în Ghouta orientală", Consiliul superior al audiovizualului a observat în special că "traducerea orală a cuvintelor rostite de un martor sirian nu corespundea cu nimic faţă de ceea ce exprima canalul", acest martor evocând în dialect sirian situaţia foametei din zonă, în timp ce traducerea franceză evoca o simulare de atac chimic.Responsabilul RT în Franţa a susţinut că a fost vorba despre o "eroare pur tehnică, care a fost corectată".Canalul RT este în colimatorul autorităţilor franceze de când preşedintele Emmanuel Macron l-a acuzat în mai 2017 că s-ar fi comportat, împreună cu grupul public media Sputnik, ca un "organ de influenţă şi de propagandă minciunoasă" în timpul campaniei prezidenţiale franceze.Potrivit Margaritei Simonian, aceste acuzaţii sunt "nu numai fără fundament, ci sunt pur şi simplu false".