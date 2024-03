Rusia se pregătește pentru un conflict pe scară largă cu NATO: Harta avansată de serviciile speciale germane

Pentru prima dată de la sfârșitul Războiului Rece, Bundeswehr elaborează un nou plan operațional de apărare cuprinzător care ține cont de lecțiile agresiunii ruse pe scară largă împotriva Ucrainei.

Permiteți-mi să vă reamintesc de harta-scenariul unei posibile invazii ruse din documentele presupuse secrete ale Ministerului German al Apărării de la BILD.

❗️????????Russia is preparing for a large-scale conflict with NATO in 2026: German special services have relevant data, Business Insider.



For the first time since the end of the Cold War, the Bundeswehr is developing a new comprehensive operational defense plan that takes into account…