Rușii au luat la rând un alt oraș din Ucraina: bombardamente intense în Slovyansk/ Video

Orașul Slovyansk se află sub bombardamente intense.

Primarul orașului, Vadym Lyakh, a declarat că există în jur de 15 incendii în oraș și susține că un număr mare de persoane sunt rănite sau au murit, informează Mediafax.

Într-o înregistrare video postată pe Telegram, se pot vedea coloane uriașe de fum în spatele lui Lyakh în timp ce vorbește.

Ukrainian journalists publish video from Slovyansk



According to journalists, right now firefighters are working in one of the local markets, which caught fire as a result of shelling.



Earlier, local media reported about the heavy shelling of #Slovyansk. pic.twitter.com/yRKwPc4rKa